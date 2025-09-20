Kenan Yıldız'a 'Yamal' Tarifesi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli yıldız Kenan Yıldız, Juventus formasıyla fırtına gibi eserken, kulübün efsanelerinden Claudio Marchisio, dikkat çeken bir öneride bulundu.

Kenan Yıldız’a övgüler dizen efsane isim, Juventus için çok önemli bir oyuncu olduğunu ve daha iyi sözleşmeyi hak ettiğini belirtti.

Performansıyla İtalyan futbolunun gündeminden düşmeyen Kenan Yıldız’In Juventus için önemini vurgulayan Marchisio, “Locatelli hem saha içinde hem de saha dışında sorumluluk alıyor, Bremer bir lider. Kenan Yıldız'ı da unutmayın. Kenan 20 yaşında ve gereken her şeye sahip olduğunu kanıtlıyor. Sadece yaratıcı bir oyun kurucu değil, aynı zamanda çok çalışkan biri” dedi.

Efsane isim, yorumlarını şöyle sürdürdü:

“Çok genç ve yetenekli bir oyuncu, elinden gelenin en iyisini yapıyor ve takım arkadaşları başta olmak üzere herkesi etkiliyor. Bremer, Kenan'ın Juventus'un Lamine Yamal'ı gibi olabileceğini söylemekte haklı. Kenan Yıldız, Juve için neyse Laminel Yamal da Barcelona için o. Kenan, benim zamanımda Juventus'ta oynardı.”

