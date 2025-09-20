Fenerbahçe'den Bomba Transfer! Resmen Açıklandı

Geçtiğimiz sezon tarihinde ikinci kez EuroLegue şampiyonu olan Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Talen Horton-Tucker ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, bu kapsamda ABD'den önemli bir transfer yaptı. Sarı-lacivertliler, resmi internet sitesinden konuyla ilgili de bir açıklama yaptı.

Kulübün açıklamasında, "Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, ABD'li guard Talen Horton-Tucker ile 2 yıllık anlaşmaya vardı. Bu anlaşmanın Kulübümüze ve Talen Horton-Tucker’a hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TALEN HORTON-TUCKER KİMDİR?

2019 NBA draftında Orlando Magic tarafından 46. sıradan seçilen Talen, Los Angeles Lakers, Utah Jazz ve Chicago Bulls'ta forma giydi. NBA'de toplam 305 maça çıkan 24 yaşındaki basketbolcu, 9.2 sayı, 2.8 asist ve 2.6 ribaund ortalamalarıyla mücadele ederken, Lakers ile 2020 yılında da şampiyonluk yaşadı.

Kaynak: İHA

