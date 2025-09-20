Beşiktaş İçin Ayağa Kalkma Vakti: 'Kayserispor' Hazırlıkları Tam Gaz!
Göztepe maçında şok bir mağlubiyet alan Beşiktaş, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla start verdi.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Göztepe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.
Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.
Kaynak: İHA
