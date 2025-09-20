Beşiktaş İçin Ayağa Kalkma Vakti: 'Kayserispor' Hazırlıkları Tam Gaz!

Göztepe maçında şok bir mağlubiyet alan Beşiktaş, Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Son Güncelleme:
Beşiktaş İçin Ayağa Kalkma Vakti: 'Kayserispor' Hazırlıkları Tam Gaz!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 1. hafta erteleme maçında deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla start verdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dün oynanan Göztepe maçında forma giyen futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı.

Beşiktaş İçin Ayağa Kalkma Vakti: 'Kayserispor' Hazırlıkları Tam Gaz! - Resim : 1

Diğer futbolcuların ısınma koşularıyla başladıkları idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Sergen Yalçın'dan Yenilgi Sonrası Flaş Açıklama: 'Futbol Böyle Oynanmıyor!'Sergen Yalçın'dan Yenilgi Sonrası Flaş Açıklama: 'Futbol Böyle Oynanmıyor!'Spor
Beşiktaş'a İzmir'de Soğuk Duş! Göztepe 3 Golle DevirdiBeşiktaş'a İzmir'de Soğuk Duş! Göztepe 3 Golle DevirdiSpor

Kaynak: İHA

Etiketler
Beşiktaş Kayserispor
Son Güncelleme:
Galatasaray'da Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı! Hayırlı Uğurlu Olsun Yıldızlar Peş Peşe İmzayı Attı
Kiracılara Bir Darbe De Yargıtay’dan Geldi! Milyonlarca Kiracı ve Ev Sahibini İlgilendiriyor Kiracılara Bir Darbe De Yargıtay’dan Geldi
Fenerbahçe'den Bomba Transfer! Resmen Açıklandı Fenerbahçe'den Bomba Transfer!
Fenerbahçe'nin Borcu Açıklandı Fenerbahçe'nin Borcu Açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı; Yaralılar Var Karadeniz'de Sel Felaketi! Köprü Çöktü, Yollar Kapandı
AKP'de İstifa Depremi! Görevden Ayrılan İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı Görevden Ayrılan AKP'li İl Başkanı Sayısı 7'ye Çıktı
BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu BDDK’dan Onay Çıktı! Türkiye’ye Yeni Bir Banka Daha Geliyor! İsmi Şimdiden Belli Oldu
Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı: Başından Vurularak Öldürüldü Beyoğlu'nda Taksiciye Korkunç Saldırı
Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama Peşe Peşe İstifalar Sonrası AKP’den İlk Açıklama