Kazadan 3 ay sonra ilk kez görüntülendi: Ali Sabancı, Galatasaray maçında ortaya çıktı

Yunanistan’daki geçirdiği deniz kazasında yaralanan ve uzun süre tedavi gören Ali Sabancı uzun süre sonra tekrar görüntülendi.

Son Güncelleme:
Kazadan 3 ay sonra ilk kez görüntülendi: Ali Sabancı, Galatasaray maçında ortaya çıktı

Yunanistan’da eşi Vuslat Doğan Sabancı ile geçirdiği deniz kazası sonrası ölümden dönen Ali Sabancı, Galatasaray-Alanyaspor maçında tribünde görüntülendi.

Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros adasında geçirdikleri bot kazasında ölümden dönmüştü. Ali Sabancı, geçirdiği kaza sonrası yeniden objektiflere takıldı.

Kazadan 3 ay sonra ilk kez görüntülendi: Ali Sabancı, Galatasaray maçında ortaya çıktı - Resim : 1

Sabancı Galatasaray- Alanya maçını locasından izledi. Kendisine ait özel locada arkadaşlarıyla maç izleyen Ali Sabancı'nın yüzündeki kazadan kalan izler dikkat çekti.

Kazadan 3 ay sonra ilk kez görüntülendi: Ali Sabancı, Galatasaray maçında ortaya çıktı - Resim : 2

Sabah'tan Gökhan Gökduman'ın haberine göre, Ali Sabancı, geçen ağustos ayında tekne kazası geçirip ölümün eşiğinden dönmüştü. Uzun süre tedavi gören iş insanı, aylar sonra görüntülenmişti.

Kazadan 3 ay sonra ilk kez görüntülendi: Ali Sabancı, Galatasaray maçında ortaya çıktı - Resim : 3

"ARALARI KÖTÜ"

Geçtiğimiz Ağustos ayında Yunanistan’ın Leros adasında bot kazası geçiren ve yüzünde ciddi yaralanmalar oluşan Vuslat Doğan Sabancı ile eşi Ali Sabancı’nın arasının açıldığı iddia edilmişti.

Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt, Sabancı çiftinin aralarının açıldığını ifade etmişti.

Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor!Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor!Güncel

Etiketler
Ali Sabancı Galatasaray
Son Güncelleme:
Rapçi Eyipo apar topar ameliyat edildi Rapçi Eyipo apar topar ameliyat edildi
İbrahim Selim nişanlandı İbrahim Selim nişanlandı
Zeytin yaptığı videosuyla olay olan Hülya Avşar'dan kötü haber! Zeytin yaptığı videosuyla olay olan Hülya Avşar'dan kötü haber!
Eski domatesler geri gelebilir! Bilim insanları tatsız domateslerin nedenini buldu Eski domatesler geri gelebilir! Bilim insanları tatsız domateslerin nedenini buldu
Sabahın 6'sında başlıyorlar ve binlerce kilo ürün hasat ediyorlar Sabahın 6'sında başlıyorlar ve binlerce kilo ürün hasat ediyorlar
Kızılcık Şerbeti dizisine taze kan! Kızılcık Şerbeti dizisine taze kan!
ÇOK OKUNANLAR
Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu! Gizemli 'seks' partisi: 24 saat kala açıklanacak, katılım şartları belli oldu!
Dilan Polat'ın avukatından 'intihar' açıklaması: "Bambaşka biri oldu..." Dilan Polat'ın avukatından 'intihar' açıklaması
Fatih Terim fonu vurgunu: 'Arda Turan, Seçil Erzan'a para vermek için otomotiv sektöründeki bir iş insanından borç aldı' 'Arda Turan, Seçil Erzan'a para vermek için otomotiv sektöründeki bir iş insanından borç aldı'
Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları... Hangi burç hangi bağımlılığa yatkın? İşte burçlar ve bağımlılıkları...
İstanbul dahil 23 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur, fırtına, soğuk... İstanbul dahil 23 il için sarı kodlu uyarı: Yağmur, fırtına, soğuk...