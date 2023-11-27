Zeytin yaptığı videosuyla olay olan Hülya Avşar'dan kötü haber!

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar korona virüsü testi pozitif çıktı. Korona virüsü testi pozitif çıkan Hülya Avşar'ın tedavi görmeye başladı.

Hürriyet gazetesinin haberine göre Avşar, doktorunun tavsiyesiyle sahne programlarını ileri bir tarihe erteledi. Evinde dinlenmeye çekilen Avşar, bir süre sahnelerden uzak kalacak.

Korona Virüsünün Yeni Belirtileri

Son zamanlarda Korona virüs salgınında yeni belirtiler tespit edilmiştir. Bu belirtiler, hastalığın seyrini anlamak ve tedavi sürecini iyileştirmek adına önemli bir bilgi kaynağı olabilir.

1. Tat ve Koku Kaybı:



Korona virüs enfeksiyonu geçiren kişilerde tat ve koku kaybı yaygın olarak görülmektedir. Bu belirti, diğer solunum yolu enfeksiyonlarından farklı olarak Korona virüs ile ilişkilendirilmektedir. Tat ve koku alma duyularının kaybı, hastalığın erken dönemlerinde ortaya çıkabildiği gibi, bazı vakalarda da hastalığın tek belirtisi olabilmektedir.

2. Göz Enfeksiyonları:



Son yapılan araştırmalar, Korona virüsün gözlerde enfeksiyona yol açabileceğini göstermektedir. Gözlerde kızarıklık, sulanma, kaşıntı ve hassasiyet gibi belirtiler, virüsün gözlerde etkili olduğunu gösterebilir. Bu nedenle, göz enfeksiyonu belirtileri olan kişilerin Korona virüs testi yaptırması önemlidir.

3. Sindirim Sistemi Sorunları:



Korona virüs enfeksiyonu geçiren bazı kişilerde sindirim sistemi sorunları görülebilir. Mide bulantısı, kusma, ishal gibi belirtiler hastalığın sindirim sistemi üzerinde etkili olduğunu gösterebilir. Bu belirtiler özellikle çocuklarda ve yaşlılarda daha sık görülmektedir.

4. Deri Problemleri:



Korona virüs enfeksiyonu sonucunda deri problemleri ortaya çıkabilir. Kızarıklık, döküntü, kaşıntı gibi belirtiler hastalığın deri üzerinde etkili olduğunu gösterir. Bu belirtiler genellikle diğer solunum yolu enfeksiyonlarından farklıdır ve Korona virüs ile ilişkilendirilebilir.

5. Sinüs Enfeksiyonları:



Korona virüs enfeksiyonu sonucunda sinüs enfeksiyonları da görülebilir. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı, baş ağrısı gibi belirtiler sinüs enfeksiyonunun işaretleri olabilir. Bu belirtiler Korona virüs ile ilişkili olabileceği gibi, diğer solunum yolu enfeksiyonlarına da işaret edebilir.