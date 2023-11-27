Yüzyıllardır tüketiliyor. Ömrü uzatan besinin hasadına başlandı

Canan Karatay tarafından da önerilen zeytinin hasadına başlandı. Edinilen bilgiye göre Bilecik'in Bayırköy beldesinde başlayan zeytin hasadına Vali Şefik Aygöl de katıldı.

Yüzyıllardır tüketiliyor. Ömrü uzatan besinin hasadına başlandı

Bilecik'in Bayırköy beldesinde başlayan zeytin hasadına Vali Şefik Aygöl de katıldı. Zeytinle ilgili uzmanların yaptığı açıklamalar herkesi şaşırtıyor.

ÖMRÜ UZATTIĞI BELİRTİLİYOR

bbnhaber.com.tr'nin haberine göre; Zeytin, Akdeniz mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar zeytinin sadece lezzetiyle değil, sağlık açısından da önemli bir yere sahip olduğunu gösteriyor. Zeytinin ömrü uzattığına dair bilimsel kanıtlar bulunuyor.

Zeytin, içerdiği yüksek oranda antioksidanlar sayesinde vücudu serbest radikallerden koruyarak yaşlanma sürecini yavaşlatıyor. Ayrıca, kalp sağlığı için de oldukça faydalıdır. Zeytin yağı, sağlıklı yağlar arasında yer alır ve kolesterol seviyesinin düşürülmesine yardımcı olur. Bu sayede kalp hastalıklarının önlenmesinde etkili bir rol oynar.

Yüzyıllardır tüketiliyor. Ömrü uzatan besinin hasadına başlandı - Resim : 1

Zeytinin diğer bir faydası ise kanserle mücadelede yardımcı olmasıdır. Zeytin, içerdiği oleuropein adlı bileşen sayesinde kanser hücrelerinin büyümesini engellemektedir.

GÜNDE KAÇ TANE ZEYTİN YENMELİDİR?

Gercekgundem.com günde kaç adet zeytin yenir sorusunu araştırdı. İşte cevap

Birçok uzman, günde ortalama 5-6 adet zeytin tüketmenin yeterli olduğunu belirtmektedir. Bu miktar, günlük olarak alınması gereken sağlıklı yağların bir kısmını karşılamaya yardımcı olur ve kalp sağlığına da olumlu etkileri vardır.

Ancak, zeytinlerin tuzlu olması nedeniyle yüksek tansiyonu olan kişilerin tüketim miktarını sınırlandırmaları önerilir.

Yüzyıllardır tüketiliyor. Ömrü uzatan besinin hasadına başlandı Yüzyıllardır tüketiliyor. Ömrü uzatan besinin hasadına başlandı
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