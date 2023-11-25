Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor!

ALİ SABANCI'YI SORUMLU TUTUYOR

Sosyetede konuşulan dedikodulara göre, Vuslat Hanım, kazadan eşi Ali Bey'i sorumlu tutuyormuş. Çünkü Ali Bey, Leros'ta botu ısrarla kendisi kullanmak istemiş, Vuslat Hanım, "Bırak personel kullansın" demesine rağmen Ali Bey, dümene kendisi geçmiş ve o feci kaza yaşanmış. Vuslat Hanım, kendisine bunları yaşattığı için eşini affetmiyormuş. O yüzden de hiç görüşmüyormuş.