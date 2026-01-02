Kanal D Uzak Şehir Yeni Bölüm Neden Yayınlanmadı? İddialı Dizi İçin Karar Verildi

İşte haber için merak uyandırıcı spot: Uzak Şehir’in 44. bölüm 2. fragmanı hala gelmedi, yeni bölüm ise ekranda yer almadı. Yılbaşı arası sonrası takvim merak konusu olurken, dizinin ne zaman döneceği ve ikinci fragmanın ne zaman yayınlanacağı izleyicilerin en çok araştırdığı başlık haline geldi. İşte detaylar...

Kanal D Uzak Şehir Yeni Bölüm Neden Yayınlanmadı? İddialı Dizi İçin Karar Verildi
Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın başrolünde yer aldığı, Kanal D’nin sevilen dizisi Uzak Şehir izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Ancak dizinin yeni bölümü bu hafta ekrana gelmeyince izleyiciler “Uzak Şehir 44. bölüm 2. fragman yayınlandı mı?” sorusuna yanıt aramaya başladı.

YENİ BÖLÜM BU HAFTA YAYINLANMADI

Uzak Şehir’in 43. bölümü ekrana gelmiş, 44. bölüm için ilk fragman yayınlanmıştı. Fakat kanalların yılbaşı arası vermesi nedeniyle dizinin yeni bölümü bu hafta yayınlanmadı. 44. bölüm ikinci fragmanının da henüz paylaşılmadığı görülüyor.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Dizinin yeni bölüm tarihi henüz kesinleşmedi. Yapımdan gelen bilgilere göre ekibin yılbaşı nedeniyle kısa bir ara verdiği, 5 Ocak’ta çekimlerin yeniden başlayacağı ifade ediliyor. Yayın tarihiyle ilgili resmi açıklama beklenecek.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Cihan, artık hiçbir şeyin eskisi gibi yürümeyeceğini anlayarak Alya’nın konakta kalmasına izin vermedi. Boran bu karara sert tepki gösterse de Cihan’ı durdurmayı başaramadı. Bunun üzerine dava sürecinde kontrolü ele almaya çalışan Boran yeni hamleler yaptı.

Kaya’nın dikkatsiz davranışları, onu izleyen Sadakat’in dikkatinden kaçmadı. Zerrin’in saklandığı yeri öğrenen Sadakat, bebeğin Kaya’dan olduğunu öğrenince büyük bir sarsıntı yaşadı. Zerrin’in aniden sancılanması ise olayları içinden çıkılmaz hale getirdi.

Alya ve Cihan arasındaki yakınlık artarken, bu durumdan rahatsız olan Boran huzursuzluk çıkarmaya devam etti. Oğluyla vakit geçirirken attığı düşüncesiz bir adım, Cihan Deniz’i korkuttu. Bu olayın ardından Cihan ve Boran yeniden karşı karşıya geldi; bundan sonra geri adım atan tarafın kim olacağı merak konusu oldu.

