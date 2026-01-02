Starbucks’ta Yeni Yıl Zammı: Fiyatlar Yüzde 30 Arttı! İşte En Ucuz Kahvenin Yeni Fiyatı
Starbucks, Türkiye’de fiyatlarına yeni yıl zammı yaptı. Menülerdeki içeceklerin ortalama yüzde 30 oranında zamlandığı belirtildi. İşte yeni zamlı fiyatlar…
Uluslararası kahve zinciri Starbucks, yeni yılın başlamasıyla birlikte Türkiye’deki fiyatlarına zam yaptı. Şirketin menüsünde yer alan içeceklerin büyük bölümünde ortalama yüzde 30 oranında artış gerçekleşti. Starbucks, son olarak 2025’in haziran ayında fiyatlarını yüzde 15 oranında artırmıştı.
YENİ FİYATLAR BELLİ OLDU
Zam kararıyla birlikte en düşük fiyatlı içeceklerden küçük boy filtre kahvenin ücreti 110 TL’den 145 TL’ye çıktı.
Orta boy Americano’nun fiyatı 120 TL’den 150 TL’ye yükseldi.
Cappuccino 175 TL, cortado 180 TL, sıcak çikolata 210 TL, white chocolate mocha ise 220 TL oldu.
Kahve zincirinde Türk çayı da zamlardan etkilendi ve fiyatı 75 TL’ye yükseltildi.
Yeni tarifenin ardından, özellikle kahve tüketiminin yoğun olduğu büyük şehirlerde fiyat artışının etkisinin daha fazla hissedileceği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi