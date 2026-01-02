Aslı Bekiroğlu, Doktor Hatası Sonrası Yaşadığı Kabusu Anlattı: 'Bağırsağım Kesildi'

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, katıldığı bir programda miyom ameliyatında yaşadığı korkunç olayı paylaştı. Bekiroğlu, ciddi komplikasyonlar nedeniyle birden fazla operasyon geçireceğini açıkladı.

Aslı Bekiroğlu, Doktor Hatası Sonrası Yaşadığı Kabusu Anlattı: 'Bağırsağım Kesildi'
Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz aylarda yaşadığı sağlık krizini ve peşi sıra gelen operasyonlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Katıldığı programda konuşan Bekiroğlu, basit bir miyom ameliyatı için girdiği operasyonda doktor hatası sonucu bağırsağının kesildiğini söyledi. Yaşadığı kabus gibi günlerden bahseden Bekiroğlu geçtiğimiz haziran ayında 9 saatlik bir operasyon geçirmişti. 29 yaşındaki oyuncu uzun süren operasyonun ardından son halini Instagram hesabından paylaşarak "Yaşıyorum şükür" demişti.

O operasyon sırasında beklenmeyen bir komplikasyonun meydana geldiğini açıkayan Bekiroğlu, operasyon sırasında yaklaşık 7 santimetrelik bir bağırsağının yanlışlıkla kesildiğini belirterek, bu hatanın ardından birçok sorun yaşadığını söyledi.

‘MİYOM ALDIRMAYA GİTTİM’

Bekiroğlu yaşadıklarını şu sözlerle aktardı. "Rahmimden miyom aldırmaya gittim. Rahmimden miyom alırlarken yanlışlıkla bağırsağımı kestiler, 7 santim kadar. Bir hafta sonra bir daha ameliyata girdim bağırsağımı kestikleri için. Çünkü arada diktiler, sonra arada bir sızıntı olmuş bir şey olmuş falan."

İki tane daha ameliyat olacağını ifade eden Bekiroğlu, "Sonra 6-7 ay falan bekledik; en son ekimde bir daha ameliyat oldum. Bu sefer de kasımı aldılar, aşağıya koydular arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. O yüzden şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki tane daha ameliyat olacağım; bir Ocak’ta, bir Mart-Nisan gibi inşallah" dedi.

‘KORSEYLE GEZİYORUM’

Kendisine yöneltilen, "Bu büyük bir doktor hatası değil mi?" sorusuna yanıt veren Bekiroğlu, "Tabii canım… Herkes 'Kilo aldın mı, hamile misin?' falan diyor. Kilo aldım mı? Evet, hayvan gibi ilaç kullanıyorum çünkü. Buramda poşetim var, buramda da fıtığım patladı. O yüzden bu korseyle geziyorum yollarda” ifadelerini kulland.

