Uzak Şehir Ekibi Mardin’de Mahsur Kaldı! Ferit Kaya Paris’ten Dalga Geçti

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mardin’de etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanırken, çekimleri bölgede devam eden “Uzak Şehir” dizisinin oyuncu ve set ekibi de kar nedeniyle kentte mahsur kaldı. Dizinin başrol oyuncularından Ferit Kaya ise yaşanan durumla ilgili yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekti.

UÇUŞLAR İPTAL OLDU, EKİP DÖNEMEDİ

Kent genelinde kar yağışı ve tipi nedeniyle seferlerin iptal edilmesi, dizi ekibinin İstanbul’a dönüş planlarını da bozdu. Başrollerini Sinem Ünsal, Ozan Akbaba, Atakan Özkaya, Gonca Cilasun ve Sahra Şaş’ın paylaştığı dizi, yılbaşı tatili nedeniyle kısa bir ara verdi. Arayı değerlendirmek isteyen oyuncular İstanbul’a dönmek istedi ancak Atakan Özkaya, Alper Çankaya ve Burak Şafak’ın uçuşları iptal olunca ekip Mardin’de kaldı.

FERİT KAYA’DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM

Dizide “Demir” karakterine hayat veren Ferit Kaya ise çekimler bitmeden önce Mardin’den ayrılarak Paris’e gitmişti. Oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla arkadaşlarına takıldı. Kaya, “Bütün ekip Mardin’de mahsur kalmışken Paris’teki ben” notunu düştüğü paylaşımıyla takipçilerini güldürdü.

Olumsuz hava koşullarının etkisini sürdürdüğü kentte, ekiplerin uçuşların yeniden başlamasını beklediği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi