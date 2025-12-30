45 Yıldır Üretim Yapıyordu: Dev Şeker Firması İflas Etti

Türkiye’de Mevlana şekeriyle tanınan Konya merkezli Giba Gıda iflas etti. 1980 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin konkordato başvurusu mahkeme tarafından reddedildi. Kararla birlikte iflas süreci resmen başlatıldı

Türkiye’de “Mevlana şekeri” adıyla tanınan ürünleri üreten Konya merkezli Giba Gıda, iflas etti. 1980 yılından bu yana faaliyet gösteren şirketin yeniden yaptığı konkordato başvurusu mahkeme tarafından kabul edilmedi.

Daha önce mali sıkıntılar nedeniyle konkordato talebinde bulunan Giba Gıda için mahkeme, geçici mühlet süresinin tamamlanmasının ardından başvuruyu reddetti. Bu kararla birlikte şirket hakkında verilen geçici ve kesin mühlet kararları ile tüm ihtiyati tedbirler kaldırıldı. Ayrıca geçici konkordato komiserinin görevine de son verildi.

Mahkeme kararının ardından Konya 1. İcra Müdürlüğü’nün 2025/12 iflas dosyası kapsamında iflas masası oluşturulduğu duyuruldu.

Böylece Giba Gıda’nın iflas süreci resmen başlamış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Konya İflas
