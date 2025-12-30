O Emekliler Sıfır Zam Riskiyle Karşı Karşıya: Milyonların Uykusunu Kaçıracak Açıklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emekli ve memurların merakla beklediği 2026 maaş zamları için geri sayım sürüyor. 5 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da açıklanacak verilerle birlikte yeni maaşlar netleşecek. Ancak en düşük emekli aylığına ilave bir düzenleme yapılmaması durumunda, 3,5–4 milyon emeklinin zam alamama ihtimali gündemde.

GÖZLER 5 OCAK’TA AÇIKLANACAK RAKAMLARDA

SSK, Bağ-Kur ile memur ve memur emeklilerinin zam oranları belirlenirken, özellikle en düşük maaş alan emekliler “Bu yıl maaşımıza zam yansıyacak mı?” sorusuna yanıt arıyor. Zam oranında belirleyici olacak aralık ayı enflasyon verisi bekleniyor.

'SIFIR ZAM' UYARISI

TGRT Haber’e değerlendirmelerde bulunan SGK Uzmanı Emin Yılmaz, yıl sonu enflasyon beklentisinin yüzde 31,17 seviyesinde olduğunu belirtti. Buna göre 6 aylık enflasyon farkının yaklaşık yüzde 12,43 olarak hesaplandığını aktaran Yılmaz, en düşük emekli aylığına ek artış yapılmazsa bazı emekliler için 'sıfır zam' riskinin devam ettiğine dikkat çekti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLABİLİR?

Yılmaz, mevcut en düşük emekli maaşının 16.881 TL olduğunu hatırlatarak, yüzde 12,43’lük artışın uygulanması halinde bu tutarın yaklaşık 18.979 TL’ye çıkacağını ifade etti. Kök aylığı ek ödeme dahil 15.014 TL civarında olan 3,5–4 milyon emeklinin ise ek düzenleme yapılmazsa zam alamayabileceğini dile getirdi.

'SIFIR ZAM' NE ANLAMA GELİYOR?

Uzmanlara göre enflasyon farkı kök aylığa yansıtılsa bile, bu tutar en düşük emekli maaşının altında kaldığında emeklinin eline geçen toplam para değişmiyor. Bu nedenle kağıt üzerinde zam yapılmış görünse de emeklinin aldığı maaş artmadığı için bu durum 'sıfır zam' olarak ifade ediliyor.

Kaynak: TGRT Haber