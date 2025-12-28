Kanser Tedavisi Gören Şarkıcı Cansever Hastane Yatağından Seslendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bir süredir Almanya’da yaşamını sürdüren ünlü şarkıcı Cansever, geçtiğimiz günlerde hayranlarını üzen bir haber vermişti. Kendisine lösemi teşhisi konulduğunu açıklayan sanatçı, "Her şey çok güzel olacak" diyerek moralinin yüksek olduğunu ifade etmişti.

Zaman zaman sosyal medya üzerinden takipçilerine sağlık durumu hakkında bilgi veren Cansever, yeni bir paylaşımda bulundu. Hastane odasında çektiği videoda sevenlerine seslenen şarkıcı, son durumunu anlattı.

'ANLAYIŞINIZA SIĞINIYORUM'

Cnasever, daha iyi hissettiğini belirterek "Selam olsun tüm sevenlerime, can dostlarıma, akrabalarıma, sanatçı dostlarıma... Bugün kendimi biraz daha iyi hissettim. O yüzden bu videoyu yapmak istedim. Öncelikle bana etmiş olduğunuz dualar için Allah hepinizden razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yalnız şunu belirtmek istiyorum buradan, çok ağır ilaçlar, antibiyotikler alıyorum ve onlar bana çok sürekli uyku yapıyor. O yüzden herkese tek tek cevap veremiyorum. Anlayışınıza sığınıyorum. O yüzden buradan bu videoyu yapmak istedim. Her şey için çok sağ olun. Allah sizi sizi başımda eksik etmesin inşallah. Allah'a emanet" dedi.

