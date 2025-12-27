Ünlü Rock Grubunun Efsane İsmi Hayatını Kaybetti

The Cure’un efsanevi gitaristi Perry Bamonte 65 yaşında yaşamını yitirdi. Grup, Bamonte’yi 'Sessiz, derinlikli ve yaratıcı' sözleriyle andı.

İngiliz rock müziğinin efsane gruplarından The Cure’un uzun yıllar sahnede birlikte yer aldığı gitarist Perry Bamonte yaşamını yitirdi. 65 yaşında hayatını kaybeden Bamonte’nin ölüm haberini grup yaptığı açıklamayla duyurdu.

The Cure’un paylaşımında Bamonte için 'Sessiz, derinliği olan, güven veren ve son derece yaratıcı' ifadeleri kullanıldı; grubun tarihinde 'Kilit bir isim' olduğu vurgulandı.

1990 yılında The Cure’a katılan Perry Bamonte, yalnızca gitarist olarak değil, aynı zamanda klavyeci olarak da birçok projede yer aldı. Wish, Wild Mood Swings, Bloodflowers, Acoustic Hits ve The Cure albümlerinin kayıtlarında aktif rol üstlendi. Bunun yanı sıra 14 yıl boyunca 400’ün üzerinde konserle grubun dünya turnelerinde sahne aldı.

2005’te gruptan ayrılan Bamonte, yaklaşık üç yıl önce yeniden The Cure ailesine dönmüştü.

Deneyimli müzisyen, eski Placebo davulcusu Steve Hewitt’in yanı sıra Julian Cope ve Donald Ross Skinner ile birlikte kurduğu Love Amongst Ruin grubunda bas gitar çalıyordu. Grup, 2010 yılında kendi adını taşıyan ilk albümünü, 2015’te ise “Lose Your Way” adlı ikinci stüdyo albümünü yayımlamıştı.

