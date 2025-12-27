Samet Akaydın ile Hazal Çağlar Evlendi, Sosyal Medya Nikah Şahitlerini Konuştu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da top koşturan milli futbolcu Samet Akaydın, Gönül Dağı dizisiyle tanınan oyuncu Hazal Çağlar ile dünyaevine girdi. 31 yaşındaki futbolcunun nikah şahidi olması için tercihi ettiği isimler de sosyal medyada gündem oldu.

Mutlu günlerinde Samet Akaydın ve Hazal Çağlar'ın nikah şahitliğini Galatasaraylı milli futbolcular Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün yaptı.

Geçtiğimiz yıl başlayan ilişkilerini mayıs ayında evlilik kararı alarak taçlandıran ikili, geçtiğimiz haziran ayında da nişanlanmıştı. Ünlü çift, 24 Aralık’ta gerçekleştirdikleri kına gecesiyle de düğün eğlencesine başlamıştı.

Samet Akaydın ve Hazal Çağlar çifti, düğün öncesi hazırlık sürecinden fotoğraf ve videoları da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

