Samet Akaydın ile Hazal Çağlar Evlendi, Sosyal Medya Nikah Şahitlerini Konuştu

Milli futbolcu Samet Akaydın ile oyuncu Hazal Çağlar nikah masasına oturdu. Çiftin görkemli düğününde nikah şahitleri de gelinle damat kadar konuşuldu.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da top koşturan milli futbolcu Samet Akaydın, Gönül Dağı dizisiyle tanınan oyuncu Hazal Çağlar ile dünyaevine girdi. 31 yaşındaki futbolcunun nikah şahidi olması için tercihi ettiği isimler de sosyal medyada gündem oldu.

Samet Akaydın ile Hazal Çağlar Evlendi, Sosyal Medya Nikah Şahitlerini Konuştu - Resim : 1

Mutlu günlerinde Samet Akaydın ve Hazal Çağlar'ın nikah şahitliğini Galatasaraylı milli futbolcular Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün yaptı.

Samet Akaydın ile Hazal Çağlar Evlendi, Sosyal Medya Nikah Şahitlerini Konuştu - Resim : 2

Geçtiğimiz yıl başlayan ilişkilerini mayıs ayında evlilik kararı alarak taçlandıran ikili, geçtiğimiz haziran ayında da nişanlanmıştı. Ünlü çift, 24 Aralık’ta gerçekleştirdikleri kına gecesiyle de düğün eğlencesine başlamıştı.

Samet Akaydın ile Hazal Çağlar Evlendi, Sosyal Medya Nikah Şahitlerini Konuştu - Resim : 3

Samet Akaydın ve Hazal Çağlar çifti, düğün öncesi hazırlık sürecinden fotoğraf ve videoları da sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

Samet Akaydın Barış Alper Yılmaz
