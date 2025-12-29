'Mehmed Fetihler Sultanı' Dizisine Sürpriz Transfer

“Mehmed Fetihler Sultanı” dizisinin ekibine bir de Çiçek Hatun karakteri katıldı. Rolü çok sayıda oyuncu arasından genç yıldız Merve Üçer aldı.

Son Güncelleme:
'Mehmed Fetihler Sultanı' Dizisine Sürpriz Transfer
Ekranların en çok izlenen dizilerinden “Mehmed Fetihler Sultanı”nın kadrosu yeni oyuncularla güçlenmeye devam ediyor. Salı günü yeni bölümü ekrana gelecek dizinin kadrosuna 3 yeni oyuncu katılmış, Adem Bal “Güzel Radu”, Alma Terziç Saraçoğlu “Katarina” ve Yılmaz Bayraktar’ın Stefan karakterini canlandıracağı açıklanmıştı.

'Mehmed Fetihler Sultanı' Dizisine Sürpriz Transfer - Resim : 1

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın yönettiği Miray Yapım imzalı dizinin ekibe bir de Çiçek Hatun karakteri katıldı. Rolü çok sayıda oyuncu arasından genç yıldız Merve Üçer aldı.

Yeni karakterlerle beraber dizideki entrikalar, ittifaklar ve güç dengelerinin temposu daha da artacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Son Güncelleme:
