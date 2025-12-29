'Mehmed Fetihler Sultanı' Dizisine Sürpriz Transfer

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ekranların en çok izlenen dizilerinden “Mehmed Fetihler Sultanı”nın kadrosu yeni oyuncularla güçlenmeye devam ediyor. Salı günü yeni bölümü ekrana gelecek dizinin kadrosuna 3 yeni oyuncu katılmış, Adem Bal “Güzel Radu”, Alma Terziç Saraçoğlu “Katarina” ve Yılmaz Bayraktar’ın Stefan karakterini canlandıracağı açıklanmıştı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım’ın yönettiği Miray Yapım imzalı dizinin ekibe bir de Çiçek Hatun karakteri katıldı. Rolü çok sayıda oyuncu arasından genç yıldız Merve Üçer aldı.

Yeni karakterlerle beraber dizideki entrikalar, ittifaklar ve güç dengelerinin temposu daha da artacak.

Kaynak: Birsen Altuntaş