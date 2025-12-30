Bakırköy Açıklarında İki Tankerden Acil Durum Çağrısı Yapıldı! Ekipler Sevk Edildi

Bakırköy açıklarında demir sahasında bulunan iki tanker henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine temas etti. Tankerlerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Olay, Florya Demir Sahası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 141 metre uzunluğundaki “Kalbajar" isimli tanker ile 115 metre uzunluğundaki “Alatepe" isimli tanker, demirli bulundukları sırada birbirine temas etti. İhbar üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı can kurtarma ekipleri ile Kurtarma-9 römorkörü sevk edildi. Tankerlerin güvenli şekilde ayrılması ve olası bir riskin önlenmesi için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada; "KALBAJAR* isimli 141 metre boyundaki tanker ile ALATEPE isimli 115 metre boyundaki tankerin Küçükçekmece Demir Sahası’nda birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

