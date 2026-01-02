Usta Oyuncunun Kızı Otelde Ölü Bulundu

Dünyaca ünlü aktör Tommy Lee Jones'un 34 yaşındaki kızı Victoria Kafka Jones, San Francisco'daki bir otelde ölü bulundu.

Usta Oyuncunun Kızı Otelde Ölü Bulundu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'li oyuncu Tommy Lee Jones'un kızı Victoria Kafka Jones, yeni yılın ilk gününde sabahın erken saatlerinde San Francisco'daki bir otelde ölü bulundu.

34 yaşındaki Victoria Kafka Jones'un ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, Jones'un kızına otopsi yapılacağı bildirildi.

VICTORIA KAFKA JONES KİMDİR?

Victoria Kafka Jones, 3 Eylül 1991'de doğdu ve 2002'de babasının yönettiği 'Men in Black II' filminde küçük bir rolle sinema dünyasına adım attı.

Victoria Kafka Jones, çocukken birkaç oyunculuk projesinde yer aldı. Bunlar arasında 2005'te 'One Tree Hill' dizisinin bir bölümü ve aynı yıl babasının yönettiği 'The Three Burials of Melquiades Estrada' adlı Western filmindeki bir rol de bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
ABD Oyuncu
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Boşandıktan Sonra Lüks Villaya Taşındı: Yasemin Ergene’nin Kar Keyfi Olay Oldu Boşandı, Lüks Villaya Taşındı! Kar Keyfi Olay Oldu
Aslı Bekiroğlu, Doktor Hatası Sonrası Yaşadığı Kabusu Anlattı: 'Bağırsağım Kesildi' Aslı Bekiroğlu, Doktor Hatası Sonrası Yaşadığı Kabusu Anlattı: 'Bağırsağım Kesildi'
ÇOK OKUNANLAR
İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor İnfaz Düzenlemesinde Af Gibi Değişiklik! 50 Bin Hükümlüye Tahliye Kapısı Aralanıyor
Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı Skoda Türkiye’de Gelenek Bozulmadı: Ahmet Yüce Bu Yıl da Çalışanlarına İkramiye Dağıttı
ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor! Trump, İran'ı Uyardı, Tahran'dan Yanıt Geldi ABD-İran Gerilimi Tırmanıyor! Trump, İran'ı Uyardı, Tahran'dan Yanıt Geldi
Balıkesir Sındırgı'da Deprem Balıkesir Sındırgı'da Deprem
Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber Borcu Olan Devlet Hastanesine Gidemeyecek! Milyonlarca Kişiye Kötü Haber