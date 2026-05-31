Kadınlar Tarafından Mekandan Kovulmuştu: Ozan Güven Sessizliğini Bozdu

Kadıköy’de gittiği mekanda kadınların tepkisiyle karşılaşan oyuncu Ozan Güven, yaşanan olay sonrası ilk kez konuştu. Güven, “Kamusal alanda hedef gösterilmek ve aşağılanmak benim için çok ağırdı” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme:
Kadınlar Tarafından Mekandan Kovulmuştu: Ozan Güven Sessizliğini Bozdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için ceza alan ve cezası onanan oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği mekanda kadınların tepkisiyle karşılaştı. Mekanda uzun süre sözlü müdahaleye maruz kalan Güven bir süre sonra mekanı terk etti.

Gündem olan Ozan Güven sessizliğini bozdu ve "Öncelikle şunu söylemeliyim: Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hiçbir zaman hafife almadım" diyerek bir açıklama yaptı.

Ozan Güven'in açıklaması şöyle:

"Malum akşam yaşanan hadise benim için çok çok ağırdı. Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hali ile sinir ve had aşımıdır. 6 yıldır hakkımda çok şey söylendi. Çok şey yazıldı, çok şey haksızca tekrarlandı. Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum. Ama sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ozan Güven
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Kadıköy'de Ozan Güven'e Şok Protesto: Kadınlar Masasını Bastı, Sloganlarla Kovuldu Kadıköy'de Ozan Güven'e Şok Protesto: Kadınlar Masasını Bastı, Sloganlarla Kovuldu
Kanye West İstanbul'da! 120 Bin Kişilik Dev Konsere Tüm Dünya Akın Edecek Kanye West İstanbul'da! 120 Bin Kişilik Dev Konsere Tüm Dünya Akın Edecek
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
ÇOK OKUNANLAR
Denizli’deki Otobüs Yangınında Kahreden Detay: Acı Gerçek Ortaya Çıktı Denizli’deki Otobüs Yangınında Kahreden Detay: Acı Gerçek Ortaya Çıktı
Komadan Uyanan Kadından Korkunç İddia: 'Cama Sürükleyip Sırtımdan İtti' Komadan Uyanan Kadından Korkunç İddia: 'Cama Sürükleyip Sırtımdan İtti'
Emekli ve Memur Zammında Yeni Hesap Ortaya Çıktı! Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar Emekli ve Memur Zammında Yeni Hesap: Polis, Öğretmen, Doktor… İşte Meslek Meslek Yeni Maaşlar
Denizli'de Yolcu Otobüsü Yandı! 1'i Bebek 8 Kişi Hayatını Kaybetti, 33 Yaralı Denizli'de Facia! Yolcu Otobüsü Yandı
Kılıçdaroğlu 'Grup Toplantısı Yok' Dedi, Özel Cephesinden Yanıt Geldi: Salı Günü Grup Toplantısı Yapılacak mı? Kılıçdaroğlu 'Grup Toplantısı Yok' Dedi, Özel Cephesinden Yanıt Geldi: Grup Toplantısı Yapılacak mı?