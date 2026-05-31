Denizli’deki Otobüs Yangınında Kahreden Detay: Acı Gerçek Ortaya Çıktı

Denizli’de bariyerlere çarpıp alev alan yolcu otobüsünde yaşanan faciada 1’i bebek 8 kişi yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin ortaya çıkan yeni detayda, yangın sırasında yaşanan panikte bazı yolcuların kapı boşluklarında sıkışarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Türkiye güne kahreden bir haberle başladı. Denizli'de bir yolcu otobüsü bariyerlere çarparak alev aldı ve 1'i bebek toplamda 8 kişi hayatını kaybetti. Kazanın ardından cenazeler metal yığınına dönen otobüsten çıkartıldı. O anlar kameralara yansıdı.

FACİADA KAHREDEN DETAY

İzmir-Antalya seferini yaptığı belirtilen otobüste 1'i bebek 38 yolcu ve 3 görevlinin bulunduğu öğrenildi. Kazada anı ve yangının başlamasının ardından otobüste yaşanan kargaşada bazı yolcuların kapı boşluklarında meydana gelen sıkışma sonucu hayatlarını kaybettikleri belirlendi. Jandarma ekipleri kazada başka ölen veya yaralanan olma ihtimaline karşı otoyolun kenarındaki otluk ve makilik alanda arama yaptı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, gece saat 01.40 sıralarında Denizli - Aydın Otoyolu Sarayköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İzmir - Antalya ekspres seferini yapan Mustafa Fevzi Mertun (50) idaresindeki Pamukkale Turizm'e ait 45 BAH 834 plakalı yolcu otobüsü, Denizli-Aydın Otoyolunun Tırkaz Mahallesi yakınlarına geldiğinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanmaya başlayan otobüs, bir anda alev topuna döndü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza bölgesine sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE İLK MÜDAHALE

Yanan otobüsten çıkmayı başaran yaralı yolculara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından yapılan ilk incelemelerde otobüs şoförü Mustafa Fevzi Mertun ile birlikte yabancı uyruklu 1 kişi ve 9 aylık bir bebek olmak üzere toplam 8 yolcu hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralandı.

Yaralılar bölgeleye sevk edilen ambulanslarla Denizli ve Sarayköy'deki hastanelere kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 8 kişinin cansız bedenleri, olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından metal yığınına dönen otobüsten çıkartılarak, Denizli Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Kaynak: DHA-İHA

