Kanye West İstanbul'da! 120 Bin Kişilik Dev Konsere Tüm Dünya Akın Edecek

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West, 30 Mayıs’ta vereceği konser için İstanbul’a geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konser verecek olan West'i yaklaşık 120 bin kişinin canlı izlemesi bekleniyor.

Son Güncelleme:
Kanye West İstanbul'da! 120 Bin Kişilik Dev Konsere Tüm Dünya Akın Edecek
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dünyaca ünlü sanatçı Kanye West, 30 Mayıs’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda vereceği konser için İstanbul’a geldi. Sanatçı, ILS Vision Kurucusu Erdem Karahan tarafından Atatürk Havalimanı’nda karşılandı.

YÜZLERCE ÜNLÜ İSİM KATILACAK

Sanatçının İstanbul’un tarihi ve önemli noktalarını ziyaret etmesi bekleniyor. 30 Mayıs gecesi gerçekleşecek organizasyon öncesinde A Milli Takım oyuncuları, sanat, iş, spor başta olmak üzere yaklaşık 200 ünlü ismin konsere katılması bekleniyor.

DÜNYA İSTANBUL'A AKACAK

Kanye West konseri için Rusya, Kazakistan, Birleşik Krallık, Almanya, ABD ve Polonya başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçinin konser haftası boyunca İstanbul’a gelmesi ön görülüyor. Sporcular, sanatçılar, sosyal medya fenomenleri, iş insanları ve uluslararası konukların buluşacağı etkinlik kapsamında İstanbul’da bulunan otel, restoran gibi noktalarda yoğunluk yaşanması da bekleniyor.

120 BİN KİŞİLİK DEV KONSER

Öte yandan konsere yaklaşık 120 bin kişinin katılması bekleniyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapılacak olan konser öncesinde öğle saatlerinde Before Party, DJ performansları, özel deneyim alanları, sahne sürprizleri ve farklı etkinlikler de düzenlenecek. Konser sonrası ise alanda After Party etkinliği gece boyunca devam edecek. Yüzlerce kişilik teknik ekibin katılımıyla, sahne çevresine dev LED ekran kuruldu, özel ışık ve ses tasarımı oluşturuldu. Ayrıca geniş backstage operasyonuyla prodüksiyon hazırlıkları tamamlandı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kanye West
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Aslı Bekiroğlu'ndan 7. Ameliyat Sonrası Üzücü İtiraf 7. Ameliyat Sonrası Üzücü İtiraf
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Nilüfer'i Yıkan Ölüm: 'Bırakıp Gittin Bizi...' Nilüfer'i Yıkan Ölüm... 'Bırakıp Gittin Bizi'
ÇOK OKUNANLAR
İran'da Art Arda Patlama Sesleri: Nedeni Belli Oldu İran'da Art Arda Patlama Sesleri: Nedeni Belli Oldu
Karadeniz'de Türk Gemisine İHA Saldırısı Karadeniz'de Türk Gemisine İHA Saldırısı
Savaş NATO'nun Kapısına Dayandı: Rus İHA'sı Romanya'da Sivil Yerleşime Çarptı Savaş NATO'nun Kapısına Dayandı: Rus İHA'sı Romanya'da Sivil Yerleşime Çarptı
Sosyalist Enternasyonel'den Kılıçdaroğlu'na Kongre Çağrısı: Özel'e Tam Destek Sosyalist Enternasyonel'den Kılıçdaroğlu'na Kongre Çağrısı: Özel'e Tam Destek
ABD-İran Anlaşması Piyasalara Yansıdı: Altında Büyük Hareketlilik Yaşanıyor ABD-İran Anlaşması Piyasalara Yansıdı: Altında Büyük Hareketlilik Yaşanıyor