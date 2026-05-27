Aslı Bekiroğlu'ndan 7. Ameliyat Sonrası Üzücü İtiraf

Son 2 yıldır büyük bir sağlık mücadelesi veren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği son operasyonun ardından sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yayınladı. Miyom operasyonundaki bir doktor hatası yüzünden adeta ölümden dönen ve peş peşe ameliyatlar olmak zorunda kalan genç yıldız, yaşadığı fiziksel ve psikolojik çöküşü hayranlarıyla paylaştı.

'BEDENİM DEFORME OLDU'

Hastalık sürecinin dış görünüşünü ve bedenini olumsuz etkilediğini belirten Aslı Bekiroğlu, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

"Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor ve bu her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir yola sürükleyebiliyor."

'SADECE MUTLU ANLARIMI PAYLAŞIYORUM'

Takipçilerine içini döken Bekiroğlu, "Ne kadar burada aksini göstersem de, Instagram'da sadece gerçekten mutlu olduğum anları paylaşıyorum" diyerek, her kötü anında yanında olan ve kendisini güldüren gizli kahramanına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

7 SANTİMLİK HATA HAYATINI KARARTTI

Aslı Bekiroğlu'nun yaşamını kabusa çeviren adli ve tıbbi süreç, basit bir jinekolojik operasyonla başlamıştı. Yaşadığı korkunç tıbbi hatayı daha önce gözyaşlarıyla anlatan oyuncu, süreci şu sözlerle aktarmıştı:

"Rahmimden basit bir miyom aldırmak için ameliyat masasına yattım. Operasyon sırasında doktorlar yanlışlıkla bağırsağımı 7 santim kadar kesti. Kesilen bölgeyi diktiler ancak arada sızıntı yaşandı. Bu büyük komplikasyon nedeniyle iki yıl içinde tam 7 kez ameliyat olmak zorunda kaldım."

Kaynak: Haber Merkezi