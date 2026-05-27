Aslı Bekiroğlu'ndan 7. Ameliyat Sonrası Üzücü İtiraf

Rahminden miyom aldırmak isterken bağırsağının kesilmesi sonucu kabusu yaşayan oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği 7'nci ameliyatın ardından durumunu paylaştı. Bekiroğlu, hastalığı nedeniyle bedeninin deforme olduğunu ve genel ruh halinin mutsuz olduğunu söyledi.

Son Güncelleme:
Aslı Bekiroğlu'ndan 7. Ameliyat Sonrası Üzücü İtiraf
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son 2 yıldır büyük bir sağlık mücadelesi veren ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçirdiği son operasyonun ardından sosyal medya hesabından duygusal bir açıklama yayınladı. Miyom operasyonundaki bir doktor hatası yüzünden adeta ölümden dönen ve peş peşe ameliyatlar olmak zorunda kalan genç yıldız, yaşadığı fiziksel ve psikolojik çöküşü hayranlarıyla paylaştı.

'BEDENİM DEFORME OLDU'

Hastalık sürecinin dış görünüşünü ve bedenini olumsuz etkilediğini belirten Aslı Bekiroğlu, yaşadığı süreci şu sözlerle özetledi:

"Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor ve bu her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir yola sürükleyebiliyor."

'SADECE MUTLU ANLARIMI PAYLAŞIYORUM'

Takipçilerine içini döken Bekiroğlu, "Ne kadar burada aksini göstersem de, Instagram'da sadece gerçekten mutlu olduğum anları paylaşıyorum" diyerek, her kötü anında yanında olan ve kendisini güldüren gizli kahramanına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

7 SANTİMLİK HATA HAYATINI KARARTTI

Aslı Bekiroğlu'nun yaşamını kabusa çeviren adli ve tıbbi süreç, basit bir jinekolojik operasyonla başlamıştı. Yaşadığı korkunç tıbbi hatayı daha önce gözyaşlarıyla anlatan oyuncu, süreci şu sözlerle aktarmıştı:

"Rahmimden basit bir miyom aldırmak için ameliyat masasına yattım. Operasyon sırasında doktorlar yanlışlıkla bağırsağımı 7 santim kadar kesti. Kesilen bölgeyi diktiler ancak arada sızıntı yaşandı. Bu büyük komplikasyon nedeniyle iki yıl içinde tam 7 kez ameliyat olmak zorunda kaldım."

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aslı Bekiroğlu
Son Güncelleme:
Uyuşturucu Soruşturmasında Gözaltına Alınan Serenay Sarıkaya Serbest Serenay Sarıkaya Serbest Bırakıldı
Entübe Edilmişti: Kadir İnanır'dan Duygulandıran Son Sözler Entübe Edilmişti: Kadir İnanır'dan Duygulandıran Son Sözler
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
ÇOK OKUNANLAR
Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi: Yapılacak, Çare Yok Kılıçdaroğlu Kurultay İçin Tarih Verdi
ABD-İran Mutabakat Taslağı Sızdı: Hürmüz’de Abluka Kalkıyor, ABD Askerleri Çekiliyor Hürmüz’de Abluka Kalkıyor, ABD Askerleri Çekiliyor
Bayram Namazı Bitti, Acil Servisler Doldu! 'Acemi Kasaplar' Yine Kendilerini Doğradı Bayram Namazı Bitti, Acil Servisler Doldu! 'Acemi Kasaplar' Yine Kendilerini Doğradı
İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı: CHP Kasası Mercek Altında İşte Kılıçdaroğlu'nun İki Büyük Planı
CHP'de Kurultay Yapılacak mı? Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Sert Cevap Özgür Özel'den Kemal Kılıçdaroğlu'na Sert Cevap