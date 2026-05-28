Nilüfer'i Yıkan Ölüm: 'Bırakıp Gittin Bizi...'

Türk müziğinin arka planındaki en güçlü yeteneklerden biri olan, pop müziğin zirvedeki isimlerine piyanosu ve düzenlemeleriyle eşlik eden usta müzisyen Cengiz Baltepe, 62 yaşında hayata gözlerini yumdu. Acı haber, sanat camiasında ve müzikseverlerde derin bir üzüntü yarattı.

Uzun yıllardır birlikte aynı sahneyi paylaştığı dostunun kaybıyla yıkılan ünlü şarkıcı Nilüfer, acısını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı duygusal bir mesajla dile getirdi.

'ÇOK ERKENDİ, DAHA ÇOK KONSER YAPACAKTIK'

Dostunun ani ölümü karşısında büyük bir şok ve üzüntü yaşadığını belirten Nilüfer, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Ah Cengizcim, 35 yıllık arkadaşım, dostum. Zarif adam, iyi adam, iyi müzisyen, iyi piyanist. Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Çok erkendi, daha çok konserler yapacaktık, çok eğlenecektik birlikte… Olmadı..."

CENGİZ BALTEPE KİMDİR?

1964 yılında doğan usta piyanist Cengiz Baltepe, temel müzik eğitimini İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda başarıyla tamamladı. Yeteneğiyle kısa sürede müzik sektörünün en çok aranan isimlerinden biri haline gelen Baltepe, kariyeri boyunca Türk pop müziğinin mihenk taşlarıyla çalıştı. Baltepe, Nilüfer başta olmak üzere Sertab Erener, Levent Yüksel, Aşkın Nur Yengi ve Funda Arar gibi dev sanatçıların albüm çalışmalarında ve canlı sahne performanslarında piyanist ve orkestra arkadaşı olarak görev aldı.

Zarif kişiliği ve müzikal dehasıyla tanınan sanatçının ani vefatı, birlikte çalıştığı tüm sahne arkadaşları tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

Kaynak: Haber Merkezi