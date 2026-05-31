Kılıçdaroğlu 'Grup Toplantısı Yok' Dedi, Özel Cephesinden Yanıt Geldi: Salı Günü Grup Toplantısı Yapılacak mı?

CHP'li Murat Emir, Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısının yapılmaması yönündeki talimatına yanıt verdi. Emir “Önümüzdeki salının daha önceki salılardan bir farkı yoktur” ifadelerini kullandı.

'Mutlak butlan' kararı ile genel başkanlık görevinden alınan CHP Grup Başkanı Özgür Özel, kurmaylarıyla gerçekleştireceği toplantı için TBMM Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’na geldi. Murat Emir, TBMM’de yapılacak toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

'Mutlak butlan' kararı ile göreve dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine yazı göndererek grup toplantısı tarihini henüz belirlemediğini belirtmiş ve “Bilgilendirmeler talimatım gereği yapılmadığı sürece TBMM CHP Grup Genel Kurulu yapılmayacaktır” ifadelerine yer vermişti. Meclis'te salı günü CHP'nin grup toplantısının yapılıp yapılmayacağı konusu merak edilirken CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir'den konuya ilişkin açıklama geldi. Murat Emir, şunları söyledi:

“Yönetmeliğimize, tüzüğümüze ve Meclis teamüllerine göre Grup Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurul toplantısının saatini, gündemini ve zamanını belirler. Bu yasal zemin 100 yıllık partide böyle işler. Önümüzdeki salının daha önceki salılardan bir farkı yoktur.”

ÖZGÜR ÖZEL’İN GRUP BAŞKANLIĞI DÜŞECEK Mİ?

Kılıçdaroğlu’nun, Özgür Özel’in yeniden grup başkanı seçilmesine ilişkin bir itiraz dilekçesi verdiğinin hatırlatılması üzerine Emir, "O başvurunun içeriğini ben bilmiyorum dolayısıyla değerlendirme fırsatım olmadı ama benim baktığım yer yüzyıllık partinin buradaki gereği iç Yönetmeliği tüzüğüdür. Buna baktığımızda da gayet açık tartışmaya yer yok." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi