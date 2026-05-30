Kadıköy'de Ozan Güven'e Şok Protesto: Kadınlar Masasını Bastı, Sloganlarla Kovuldu

2020 yılında Deniz Bulutsuz’a yönelik şiddet eylemleri nedeniyle yargılandığı davada cezası kesinleşen ünlü oyuncu Ozan Güven, Kadıköy’de protestonun hedefi oldu. Arkadaşı Mehmet Aslantuğ ve bir kadın arkadaşıyla birlikte Kadıköy’de bir mekanda oturan Güven’i fark eden kadınlar, toplu bir protesto başlattı. Sosyal medyaya düşen protesto görüntüleri kısa sürede infial yarattı.

BİR SAAT DİRENDİ, SLOGANLAR BAŞLAYINCA KAÇTI

Olayı sosyal medya hesabından paylaşan bir görgü tanığının aktardığına göre, protesto süreci adım adım şöyle gelişti:

Mekandaki vatandaşlar, Ozan Güven ve Mehmet Aslantuğ’un masasına giderek kendilerini o mekanda görmek istemediklerini belirtti ve mekanı nezaketle terk etmelerini rica etti. Güven’in kalkmayı reddetmesi ve masada oturmaya devam etmesi üzerine mekandaki kadınlar durumu protestoya döktü. İşletme içerisinde "Failler dışarı!" sloganları atılmaya başlandı. Yükselen tepkiler karşısında yaklaşık bir saat boyunca masasında direnen ünlü oyuncu, gerilimin tırmanması ve olayların büyümesi üzerine mekanı apar topar terk etmek zorunda kaldı.

'BİR FİSKE DAHİ VURMADIM'

Ozan Güven, kamuoyunda büyük tepki çeken Deniz Bulutsuz davasıyla ilgili daha önce yaptığı savunmada suçlamaları reddetmiş ve kimseden özür dilemeyeceğini söylemişti:

"Ben ona bir fiske dahi vurmadım. Evdeki abajur hukuken silah sayıldığı için ceza alıyorum. Olay, o abajuru saçma sapan bir şey yapmasın diye zorla elinden alırken yaşandı."

NE OLMUŞTU?

2020 yılında Deniz Bulutsuz’un darp edildiğini açıklayarak şikayetçi olmasının ardından Ozan Güven hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmış, ünlü oyuncu bu süreçte tüm projelerinden ve ekranlardan uzaklaşmıştı. İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava geçtiğimiz süreçte sonuçlanmış ve Güven 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası üst mahkemece onanan Güven, mevcut infaz rejimine göre 45 gün boyunca fiilen cezaevinde yatacak.

Kaynak: Haber Merkezi