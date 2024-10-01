İzleyicileri Salondan Kaçıran Film! 'Travma Yaşadım, Daha Fazla Dayanamadım'

Demi Moore'un başrol karakteri canlandırdığı "The Substance" filmini izlemeye gidenler, "ağır travma" yaşadıklarını söyleyerek isyan etti. Filmin çok acımasız olduğu belirten birçok sinemasever, salonu terk etmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

İzleyicileri Salondan Kaçıran Film! 'Travma Yaşadım, Daha Fazla Dayanamadım'

Hollywood yıldızı Demi Moore'un başrolünde yer aldığı "The Substance" (Cevher) filmi, Cannes Film Festivali'nde 13 dakika boyunca ayakta alkışlanarak uzun süre konuşuldu. Sinematografik değeriyle övgüde bulunulan film, genel izleyiciden ise aynı karşılığı alamadı. Gerilim türündeki filmin, içerdiği aşırı vahşet sahneleri nedeniyle bazı izleyicileri çok rahatsız ettiği öğrenildi. Filmdeki sahnelerin, seyircilerde "travma etkisi" yarattığı ve seyircilerin üçte birinin sinema salonunu terk etmesine neden olduğu belirtildi.

'EN AZ 20 KİŞİ SALONU TERK ETTİ'

Daily Mail'in aktardığına göre, filmdeki "tüyler ürpertici" sahneler, sosyal medyada büyük tepkilere yol açarken, bazı izleyiciler filmi akıllarından çıkaramadıklarını ve hasta gibi hissettiklerini söyledi. Birçok sosyal medya kullanıcısı "Çok fazla kan ve vahşet var", "Bayılacakmışım gibi hissettim", "Filmin sonuna doğru en az 20 kişi salonu terk etti" gibi yorumlar yaptı.

FİLMİN KONUSU

The Substance (Cevher) filmi, Hollywood'un ulaşılması zor güzellik standartlarını ve bu standartlara ulaşmaya çalışan Elisabeth Sparkle'ı konu alıyor. 50 yaşındaki Elisabeth, "madde" adı verilen uyuşturucu benzeri ilaçla daha genç ve güzel birine dönüşmeye çalışıyor. Karaborsada satılan uyuşturucu maddenin yan etkileri ise çok fazladır.

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