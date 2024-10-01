Kadir Ezildi Fenalaştı, Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı! ‘Ciğerlerim Ağzıma Geldi’

En Hamarat Benim yarışmasının sevilen sunucusu Kadir Ezildi, son günlerde evliliği ve düğünüyle gündemde. Ezildi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda fenalaştığını duyurdu.

Oldukça öksüren ve durumu oldukça kötü gözüken ünlü isim serum taktırmaya gittiğini söyledi.

Çektiği videoda ise, “Ciğerlerim ağzıma çıktı. Resmen ateşten yanıyorum. Şimdi Acil’e gidiyorum serum takılmaya. Şu an sanki göğsüme tekme vuruyorlar. Dün sabah sesim çatallıydı ama bugün daha kötü oldu” dedi.