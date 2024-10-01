Nişanlısının Açık Hali İfşa Edildi! Kadir Ezildi Sessizliğini Bozdu

Program sunucusu ve fenomen Kadir Ezildi ile nişanlısı Gamze Türkmen nişan törenleriyle gündem olmuştu. İkilinin ismi yeni bir skandalla gündeme geldi. Gamze Türkmen'in başörtüsüz hali canlı yayında ifşa edildi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz ekibi, tesettürlü olan Gamze Türkmen'in açık halini canlı yayında sansürsüz şeklide paylaştı. Bu olay sonrası ekibe tepkiler çığ gibi büyürken Kadir Ezildi de sessizliğini bozdu.

Ezildi, nişanlısının ve kendisinin kişilik haklarına saldırıldığını ifade ederek dava açılacağını duyurdu.

Kadir Ezildi daha sonra açıklama yaparak "Gamze gayet iyi. Neler neler diyeceğim de dilimi tutmak istiyorum, ağzımın hiç ayarı yok. Neyi çekemedin acaba sen de o videoyu aile ortamından alan kişi... O kıza ne gibi bir hasetlik duydun. Nişanlımın arkasındayım" dedi.