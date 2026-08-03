İlker Ayrık’tan Hayranlarını Üzen Haber, Gösterilerini İptal Etmek Zorunda Kaldı

Oyuncu İlker Ayrık, evinde ıslak zeminde kayarak düşmesi sonucu üç kaburgasından ikisinin çatladığını, birinin ise kırıldığını açıkladı. Tedavi sürecinde zatürreye de yakalanan Ayrık, “Hepsi geçecek... Buluşup gülüşeceğiz” diyerek hayranlarına mesaj gönderdi.

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İlker Ayrık’tan Hayranlarını Üzen Haber, Gösterilerini İptal Etmek Zorunda Kaldı
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Oyuncu İlker Ayrık, evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını üzen bir açıklama yaptı. Islak zeminde kayarak düşen Ayrık, üç kaburgasının ikisinde çatlak, birinde ise kırık meydana geldiğini duyurdu.

Tedavi sürecinde zatürreye de yakalandığını açıklayan ünlü oyuncu, yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ağustos ayında gerçekleştirmeyi planladığı bazı gösterilerini ertelemek zorunda kaldı.

İlker Ayrık’tan Hayranlarını Üzen Haber, Gösterilerini İptal Etmek Zorunda Kaldı - Resim : 1

ISLAK PARKEYE BASIP DÜŞMÜŞ

Sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Ayrık, 23 Temmuz akşamı evinde ıslak ayakla cilalı parkeye bastığı sırada dengesini kaybederek düştüğünü belirtti.

Ayrık, sağlık sorunları nedeniyle 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerinin ertelendiğini açıkladı.

'HEPSİ GEÇECEK'

Hayranlarından anlayış isteyen ünlü oyuncu, açıklamasını, "Hepsi geçecek... Buluşup gülüşeceğiz" sözleriyle tamamladı.

Ayrık'ın açıklaması şu şekilde:

"Plan böyle değildi ama... 23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. "Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim" diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim, neyse... Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepsi geçecek... Buluşup gülüşeceğiz."

İlker Ayrık’tan Hayranlarını Üzen Haber, Gösterilerini İptal Etmek Zorunda Kaldı - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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