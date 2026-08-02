'The Sopranos'un Yıldız İsmi Vincent Pastore Hayatını Kaybetti

'The Sopranos' dizisiyle ünlenen Vincent Pastore, 80 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kendisinden haber alınamayan Pastore'un New York'taki evinde ölü bulunduğu öğrenildi.

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'The Sopranos'un Yıldız İsmi Vincent Pastore Hayatını Kaybetti
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'The Sopranos' dizisinde Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero rolüyle tanınan Vincent Pastore hayatını kaybetti. Amerikalı oyuncu, 80 yaşındaydı.

ÜÇ GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ÜNLÜ İSİM ÖLÜ BULUNDU

Pastore'den üç gün boyunca haber alamayan komşularından biri, oyuncunun New York'un Bronx bölgesindeki evinde, onu ölü buldu. Sanatçının ölüm nedeni araştırılıyor.

'HERKESE YARDIM EDERDİ'

Uzun süredir menajerliğini yapan Bob McGowan, "Vinnie harika bir adamdı, herkese yardım ederdi ve çok hayırseverdi" sözleriyle oyuncunun ölümünü duyurdu. McGowan, Pastore’a olası bir oyunculuk işi hakkında ulaşmaya çalıştığını ancak telefonlarına cevap alamadığını belirtti.

ÇOK SAYIDA YAPIMDA BOY GÖSTERDİ

Pastore, 1990'ların başlarında 'Goodfellas', 'Carlito's Way' ve 'Men of Respect' gibi filmlerde küçük roller aldıktan sonra, 1995 yapımı 'The Jerky Boys: The Movie' ve 1996 yapımı 'Gotti'deki rolleriyle ün kazandı. Bu filmde, daha sonra 'The Sopranos' dizisinde de birlikte rol alacağı Tony Sirico, Frank Vincent ve Dominic Chianese ile oynadı.

'THE SOPRANOS' İLE ZİRVEYE TIRMANDI

Pastore, kariyerinin en tanınan rolünü 'The Sopranos’ta üstlendi. Dizinin 30 bölümünde Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero karakterine hayat veren Pastore, Tony Soprano’nun yakın çevresinde bulunan ancak daha sonra FBI için muhbirlik yaptığı ortaya çıkan mafya üyesini canlandırmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

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