Güllü'nin Ölümünde İddianame Hazır: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter İçin İstenen Ceza Belli Oldu

Geçtiğimiz yıl Yalova'daki evinde pencereden düşerek hayatını kaybeden sanatçı Gül Tut'un ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Güllü'nin Ölümünde İddianame Hazır: Kızı Tuğyan Ülkem Gülter İçin İstenen Ceza Belli Oldu
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Yalova'da 26 Eylül 2025 tarihinde 51 yaşındayken, evinin balkonundan düşerek şüpheli şekilde hayatını kaybeden Güllü'nün ölümüyle ilgili yapılan soruşturma tamamlandı.

KIZI İÇİN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Hazırlanan iddianamede, kızı Tuğyan Ülkem Gülter hakkında "tasarlayarak üst soya karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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