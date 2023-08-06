İddia: Bodrum ve Çeşme'deki organizatörler dertli, arabeskçinin istek listesi bitmiyormuş

Magazin yorumcusu Müge Dağıstanlı, 10Haber için kaleme aldığı yazıda herhangi bir isim anmadan Bodrum ve Çeşme'deki organizatörlerin bir kadın arabeskçi ve ünlü bir gruptan yana çok dertli olduğunu söyledi.

"Arabeskçinin istek listesi bitmiyormuş. Kuliste kalan ne kadar yiyecek-içecek varsa torbalara doldurup eve götürüyormuş" diyen Dağıstanlı, şöyle devam etti:

"Kaprisli grup da geçenlerde sipariş ettikleri içki markası bulunamadı diye kıyamet koparmış. İstediği armut cinsini bulamadılar diye konserini iptal etmeye kalkan şarkıcı da kara listede."

Dağıstanlı, tatil beldelerindeki bazı konserlerin kulislerinden edindiği bilgileri de aktardı. Birçok yıldızın kulis istekleri arasında yemek, meyve, tatlı, sigara ve havlunun yanısıra en pahalı yabancı içkilerin de bulunduğunu dile getiren köşe yazarı, bunun bir gelir kapısı haline dönüştüğünü söyledi:

"Şarkıcıların ekibindeki bazı kişiler konserden sonra içkileri toplayıp bayilerde satıyormuş. Hatta diyorlar ki; 'Bu yeni bir kazanç kapısı oldu, şarkıcıların da olaydan haberi var. Ama ses çıkarmıyorlar.' (...)"