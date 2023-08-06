İddia: Bodrum ve Çeşme'deki organizatörler dertli, arabeskçinin istek listesi bitmiyormuş

10 Haber yazarı Müge Dağıstanlı, Bodrum ve Çeşme'deki organizatörlerin dert yandığı arabeskçiyle ilgili edindiği bilgileri aktardı: "İstek listesi bitmiyormuş. Kuliste kalan ne kadar yiyecek-içecek varsa torbalara doldurup eve götürüyormuş."

Son Güncelleme:
İddia: Bodrum ve Çeşme'deki organizatörler dertli, arabeskçinin istek listesi bitmiyormuş

Magazin yorumcusu Müge Dağıstanlı, 10Haber için kaleme aldığı yazıda herhangi bir isim anmadan Bodrum ve Çeşme'deki organizatörlerin bir kadın arabeskçi ve ünlü bir gruptan yana çok dertli olduğunu söyledi.

"Arabeskçinin istek listesi bitmiyormuş. Kuliste kalan ne kadar yiyecek-içecek varsa torbalara doldurup eve götürüyormuş" diyen Dağıstanlı, şöyle devam etti:

"Kaprisli grup da geçenlerde sipariş ettikleri içki markası bulunamadı diye kıyamet koparmış. İstediği armut cinsini bulamadılar diye konserini iptal etmeye kalkan şarkıcı da kara listede."

Dağıstanlı, tatil beldelerindeki bazı konserlerin kulislerinden edindiği bilgileri de aktardı. Birçok yıldızın kulis istekleri arasında yemek, meyve, tatlı, sigara ve havlunun yanısıra en pahalı yabancı içkilerin de bulunduğunu dile getiren köşe yazarı, bunun bir gelir kapısı haline dönüştüğünü söyledi:

"Şarkıcıların ekibindeki bazı kişiler konserden sonra içkileri toplayıp bayilerde satıyormuş. Hatta diyorlar ki; 'Bu yeni bir kazanç kapısı oldu, şarkıcıların da olaydan haberi var. Ama ses çıkarmıyorlar.' (...)"

Son Güncelleme:
A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar... A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar...
En çekilmez ve en inatçı 5 burç! Onlarla anlaşmak çok zor... En çekilmez ve en inatçı 5 burç! Onlarla anlaşmak çok zor...
Dizideki seks ve kavga sahneleri 20 yıllık dostluğa gölge düşürdü Dizideki seks ve kavga sahneleri 20 yıllık dostluğa gölge düşürdü
Ata Demirer, Netflix dizisinde oynayacak Ata Demirer, Netflix dizisinde oynayacak
ÇOK OKUNANLAR
Diziler arasında uçurum var: Oyuncuların yeni sezonda bölüm başı kazanacakları ücretler ortaya çıktı Oyuncuların yeni sezonda bölüm başı kazanacakları ücretler ortaya çıktı
Fatih Altaylı'dan sert tepki: Hedef çok açık, pazar olan tatil gününü değiştirmek 'Hedef çok açık, pazar olan tatil gününü değiştirmek'
İslam Memiş dolar ve altın yatırımcılarına rakam verdi: Bu fırsat uzun süre gelmeyebilir İslam Memiş dolar ve altın yatırımcılarına rakam verdi
Sevildikleri zaman süründürüyorlar: En kalpsiz 5 burç açıklandı En kalpsiz 5 burç açıklandı
Erken emekli olmak isteyen milyonları ilgilendiriyor: Dikkat edin Erken emekli olmak isteyenleri ilgilendiriyor