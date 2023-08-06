Dizideki seks ve kavga sahneleri 20 yıllık dostluğa gölge düşürdü

HBO'nun 2021 yapımı dizisi 'Evlilikten Sahneler / Scenes from a Marriage' iki eski arkadaşın arasını açmışa benziyor. 20 yıllık bir arkadaşlık mazisi bulunan Jessica Chastain ve Oscar Isaac’ın başrolünde yer aldığı dizi, özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi döneminde çok konuşulmuştu.

Dizinin başrol oyuncusu Jessica Chastain ise bir parçası olduğu yapıma dair pek de iyi şeyler hatırlamıyor. 10 Haber'in aktardığına göre IndieWire'a konuşan yıldız oyuncu dizi nedeniyle 20 yıllık yakın arkadaşı Oscar Isaac ile aralarının açıldığını itiraf etti.

Dizideki sevişme ve kavga sahnelerinde çok yıprandığını belirten ünlü oyuncu, rol arkadaşı Oscar Isaac'ı çok sevse de aralarının eskisi gibi olmadığını söyledi.

Chastain yaptığı açıklamada 20 yıllık dostluğunun dizideki sevişme ve kavga sahneleri nedeniyle yıpranmasından ötürü de büyük üzüntü yaşadığını söyledi. "Bir nefes arası vermek istedim" sözleriyle Oscar Isaac ile dostluğuna verdiği arayı tanımlayan oyuncu çekimler esnasında çok zorlandığını da itiraf etti.