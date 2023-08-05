Ata Demirer, Netflix dizisinde oynayacak

Ata Demirer, Netflix için çekilecek Bir İhtimal Daha Var isimli dizide başrol oynayacak.

Ata Demirer, Netflix dizisinde oynayacak

Komedyen Ata Demirer, Disney Plus'a çektiği "Bursa Bülbülü" filminin ardından Netflix için dizi çekmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ata Demirer uzun süre sonra dizi çekmeye hazırlanıyor. Ünlü komedyen BKM Film imzalı "Bir İhtimal Daha Var" adlı dizide başrol oynayacak.

Demirer, dün dizi çekeceği haberinin yayınlanmasının ardından bir sürprizinin olacağını sosyal medya sayfasından duyurdu. Dizide Ata Demirer‘e eşlik edecek başrol kadın yıldız için İrem Helvacıoğlu'na teklif gitti.

Urla‘da çekilmesi planlanan 8 bölümlük diziyi güçlü kalem Deniz Akçay yazıyor. "Bir İhtimal Daha Var"ı Ata Demirer’in bütün projelerinde beraber çalıştığı Hakan Algül yönetecek.

Etiketler
Ata Demirer Netflix
Mesut Yar'ın yeni adresi belli oldu Mesut Yar'ın yeni adresi belli oldu
Berna Laçin herkesi yıktı. Acılar içinde kaldığı öğrenildi. Dua mesajları yağıyor Berna Laçin herkesi yıktı. Acılar içinde kaldığı öğrenildi. Dua mesajları yağıyor
Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi! Uyuyana kadar tüketmelisiniz Canan Karatay'dan 10 yaş gençleştiren besin önerisi! Uyuyana kadar tüketmelisiniz
A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar... A101 -ŞOK- Carrefour- BİM -Migros'a yasak! Artık satamayacaklar...
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak Ekonomist Selçuk Geçer'den 'ev ve araba' uyarısı: Birinin fiyatı uçacak diğeri çakılacak
ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç! ORC Araştırma, hatalı anketi yeniden paylaştı: CHP'nin yönettiği iki büyükşehirde sürpriz sonuç!
Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım: Tepki yağdı
Merkez Bankası eski başekonomisti grafikle açıkladı: Dolar/TL nasıl baskılandı? Dolar/TL nasıl baskılandı?
Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak! Meteoroloji tam 50 ili uyardı: Sıcaklık 35 derecenin üstüne çıkacak!