Ata Demirer, Netflix dizisinde oynayacak

Komedyen Ata Demirer, Disney Plus'a çektiği "Bursa Bülbülü" filminin ardından Netflix için dizi çekmeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ata Demirer uzun süre sonra dizi çekmeye hazırlanıyor. Ünlü komedyen BKM Film imzalı "Bir İhtimal Daha Var" adlı dizide başrol oynayacak.

Demirer, dün dizi çekeceği haberinin yayınlanmasının ardından bir sürprizinin olacağını sosyal medya sayfasından duyurdu. Dizide Ata Demirer‘e eşlik edecek başrol kadın yıldız için İrem Helvacıoğlu'na teklif gitti.

Urla‘da çekilmesi planlanan 8 bölümlük diziyi güçlü kalem Deniz Akçay yazıyor. "Bir İhtimal Daha Var"ı Ata Demirer’in bütün projelerinde beraber çalıştığı Hakan Algül yönetecek.