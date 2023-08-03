Doğuş Yayın Grubu kanalları Star TV ve NTV’de uzun dönem çalışana Mesut Yar'ın yeni adresi belli oldu. Deneyimli televizyoncunun SZC TV ile anlaştığı duyuruldu.

Kurum, Mesut Yar ile sabah haberleri anlaşması yaptı.

SZC TV Genel Müdürü Alişer Delek’le el sıkışarak anlaşan Mesut Yar'ın ayrıca haftada bir akşam talk show programı hazırlayacağı öğrenildi.