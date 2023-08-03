Mesut Yar'ın yeni adresi belli oldu

Star TV ve NTV’de ortak yayın olarak sabah haberlerini sunan başarılı tecrübeli sunucu Mesut Yar, çalıştığı kurumuna veda etti.

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Mesut Yar'ın yeni adresi belli oldu

Doğuş Yayın Grubu kanalları Star TV ve NTV’de uzun dönem çalışana Mesut Yar'ın yeni adresi belli oldu. Deneyimli televizyoncunun SZC TV ile anlaştığı duyuruldu.

Kurum, Mesut Yar ile sabah haberleri anlaşması yaptı.

SZC TV Genel Müdürü Alişer Delek’le el sıkışarak anlaşan Mesut Yar'ın ayrıca haftada bir akşam talk show programı hazırlayacağı öğrenildi.

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