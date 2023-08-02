Bir televizyon kanalı daha yayın hayatına son verdi

'Birlik ve Beraberlik Noktası' mottosuyla önce Konya daha sonra ise İstanbul merkezli yayın yapan BBN TÜRK TV, yayın hayatına son verdi.

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Bir televizyon kanalı daha yayın hayatına son verdi

BBN TÜRK TV, 'Birlik ve Beraberlik Noktası' mottosuyla 3 Ekim 2020'de başladığı yayın hayatına nokta koydu.

Konu ile ilgili bilgi geçen BBN TÜRK TV Medya Grup Başkanı Fahrettin Damga, “Marka olarak satıldı ve aynı frekanstan yayın yapmayacak. O sebeple de gece saat 01:30 itibariyle yayınımızı sonlandırdık” dedi.

İşte Fahrettin Damga’nın o mesajı:

“Sevgili dostlar günaydın. Dün gece saat 01:00 gibi netleşen ve hepimizi etkileyen önemli bir gelişme oldu. BBN Türk Televizyonu el değiştirdi. Artık Kavaf Holding bünyesinde olmayacak. Marka olarak satıldı ve aynı frekanstan yayın yapmayacak. O sebeple de gece saat 01:30 itibariyle yayınımızı sonlandırdık. Sizleri de gün içerisinde tek tek arayacağım. Herkesin hak edişleri son kez yine maaş ödeme gününde yapılıp helalleşilecek. Bugüne kadar verdiğiniz emeklerden ve katkılarınızdan dolayı hepinize tek tek çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Varsa benim hakkım hepinize helaldir. Allah'a emanet olun”

Bir televizyon kanalı daha yayın hayatına son verdi - Resim : 1

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