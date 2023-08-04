Berna Laçin herkesi yıktı. Acılar içinde kaldığı öğrenildi. Dua mesajları yağıyor

Oyuncu Berna Laçin, annesiyle birlikte çıktığı Kıbrıs tatilinde yaşadığı talihsiz bir kaza sonucu zor günler geçirdi. Annesinin kalçasının üzerine düşüp kalçasını kırması sonrası, Laçin sosyal medya hesabından yaşadıklarını paylaştı.

BERNA LAÇİN'İN ANNESİNİN KALÇASI KIRILDI

Laçin, paylaşımında annesinin daha önce protez yapılmış olan kalçasının tekrar kırıldığını belirtti. Kıbrıs'ta olmalarının yanı sıra, sağlık hizmetlerinin kısıtlı olması sebebiyle sürecin oldukça zor geçtiğini ifade etti.

Ancak Laçin, şanslı olduklarını ve başarılı bir ameliyat sonrası eski sorunların bile düzeldiğini belirtti. Kendisinin ise hem ruhsal hem de bedensel olarak oldukça yorgun olduğunu söyledi.

Yaşanan bu olay, tatil planlarının alt üst olmasına sebep olsa da, Laçin'in annesi için alınan tedbirler sonucu sağlığına kavuştu. Laçin'in paylaşımında belirttiği gibi, süreç daha uzun olsa da, annesi yürüteç yardımı ile daha sonra koltuk değneği kullanarak sağlığına kavuşacak.

Berna Laçin'in sosyal medya paylaşımı şöyleydi;

"Anacığımın başına gelmeyen kalmadı. Kadıncağız Kıbrıs’ta zaten daha önce kırılıp protez yapılmış olan kalçasının üzerine düşüp tekrar kırdı.

Kıbrıs olunca deniz aşırı olması bir yana sağlık hizmetlerinin kısıtlı olması bir yana çoook daha zor oldu süreç.

Yine de şanslıyız Dr. Özmanevra çok başarılı bir ameliyat yaptı hatta eski sorunları bile düzeldi. Ben o arada gerek ruhsal gerek bedensel olarak çok yorgun düştüm, üzerimden tır geçmiş gibiyim.

Şimdi iyi ama tabii süreç daha uzun, daha 1.5 ay yürüteç yardımı ile daha sonra koltuk değneği... Hal hatır soran herkese teşekkürler"

GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI YAĞDI

Berna Laçin’in paylaşımının altına sevenleri ve hayranları tarafından geçmiş olsun mesajları yağdı. Çok sayıda hayranı Berna Laçin’in annesi için şifa dileklerinde bulundu.