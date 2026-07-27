İmparator’dan Sevindiren Haber: İbrahim Tatlıses Tedavisini Tamamladı, Taburcu Oldu

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"İmparator" lakaplı ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, geçtiğimiz aylarda yurt dışı konser maratonunun ardından İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Yoğun bakıma alınan 74 yaşındaki Tatlıses'in, safra kesesinde oluşan enfeksiyon nedeniyle ameliyat edildiği açıklanmıştı.

Başarılı geçen operasyonun ardından 22 Nisan'da doktorlarının kontrolünde hastaneden taburcu edilen Tatlıses, fizik tedavi sürecine devam etmek için yeniden hastaneye yatmıştı.

VEDA KUTLAMASI

Doktorlarının önerisi doğrultusunda Ankara'da fizik tedavi gören sanatçı, tedavisini tamamladıktan sonra sağlık kuruluşundan ayrıldı. Tatlıses için tedavi gördüğü kurumda özel bir veda organizasyonu düzenlendi.

Kurum çalışanları, ünlü sanatçıyı "Ankara'nın Bağları" şarkısı eşliğinde uğurlarken renkli görüntüler ortaya çıktı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Tedavi sürecini kendi isteğiyle başlattığını belirten Tatlıses, daha önce yaptığı açıklamada, "Sağlığıma daha da kavuşmak ve günlük hayatıma daha güçlü devam edebilmek için kendi isteğim ve rızamla fizik tedavi programına başladım" ifadelerini kullanmıştı.

Tedavisini başarıyla tamamlayan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi