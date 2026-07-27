Fatih Ürek’in Vasiyeti Gerçekleşemedi: Ünlü Sanatçının Mirasında Şaşırtan Detay

Sanatçı Fatih Ürek’in vefatının ardından gündeme gelen yüksek servet iddiaları ailesi tarafından yalanlandı. Ablası Selvi Ürek, borçların büyük kısmını kapatmaya çalıştıklarını belirterek, ünlü sanatçının 'okul yaptırma' vasiyetinin maddi imkansızlıklar nedeniyle yerine getirilemediğini açıkladı.

Son Güncelleme:
Fatih Ürek’in Vasiyeti Gerçekleşemedi: Ünlü Sanatçının Mirasında Şaşırtan Detay
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

15 Ekim 2025'te evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve aylarca yoğun bakımda tedavi gören Fatih Ürek, 30 Ocak'ta 59 yaşında hayata veda etmişti. Şarkıcı, İstanbul Üsküdar'daki Karacaahmet Mezarlığı'nda gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Fatih Ürek'in, Bodrum'da yaklaşık 170 milyon TL değerinde bir malikane, Ataşehir'de 5 daire, bankada nakit varlık, yaklaşık 6 milyon TL değerinde otomobil ile pırlanta ve mücevherlere sahip olduğu iddia edilmişti. Merhum sanatçının mirası kız kardeşleri Sevli Ürek ve Nurgül Fırat arasında bölüşüldü.

Fatih Ürek'in gündeme gelen mal varlığıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Ürek'in daha önce katıldığı bir programda dile getirdiği "Adıma okul yaptırılsın" vasiyeti, ailesi tarafından yerine getirilemiyor.

Ablası Selvi Ürek, şarkıcının ardında bıraktığı borçlar ve aile içindeki fikir ayrılıkları nedeniyle okul vasiyetini yerine getiremeyeceklerini açıkladı. Selvi Ürek, kaybettiği kardeşinin sanıldığı gibi büyük bir servete sahip olmadığını, ondan kalan borçları kapatmaya çalıştıklarını söyledi.

"SANILDIĞI GİBİ ÇOK BÜYÜK BİR PARAMIZ YOK"

Esra Ceyhan'ın YouTube programına konuk olan Selvi Ürek, "Bir gazeteci servetini abartarak anlattı. Kardeşimin şanı, şöhreti ve itibarı korunsun diye 'Beş dediyse öyle kalsın' diyerek ses çıkarmadım. İki evi var, henüz satmadık. Kredi, kredi kartı ve avans borçları çoktu. Biriktirdiği altın ve dövizle borçlarını kapatmaya çalıştık. Çalışanlarının sigortaları ve vergileri de ödendi. Şu an çok az bir borcu kaldı. Okul yaptırmak istemişti, ancak kardeşlerim ve yeğenlerim bu fikre çok sıcak bakmıyor. Onlar da normal memur insanlar, öyle bir paramız yok" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Fatih Ürek Vasiyet
Son Güncelleme:
Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor Altın Yatırımcısı Tetikte! Fiyatlar Dalga Dalga Değişiyor
Televizyonda Bir Çağ Kapanıyor: 20 Yıllık Efsane ‘Arka Sokaklar’ İçin Final Kararı 20 Yıllık Efsane İçin Final Kararı
MasterChef'te Olaylı Gece MasterChef'te Olaylı Gece
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Tarihi Yaprak Dökümü: 264 Eski Milletvekili İstifa Etti CHP’de Tarihi Yaprak Dökümü
Ahbap Dosyasında Deprem Üstüne Deprem! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin... Ahbap Dosyasında Ünlüler Geçidi
Ahbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar: Dernek Müdürü, Ünlü İş İnsanları ve Müteahhitler Gözaltında Ahbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar
Gülistan Doku Dosyasında Emniyete Uzanan Deprem: Müdür, Amir ve Komiserlere Şafak Baskını Gülistan Doku Dosyasında Emniyete Uzanan Deprem
CHP’den YENİ Parti’ye Dev Göç İddiası: '200 Belediye Başkanı Kapıda' CHP’den YENİ Parti’ye Dev Göç İddiası: '200 Belediye Başkanı Kapıda'