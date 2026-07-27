Melek Mosso’dan Cesur Sahne Şovu! Sosyal Medya Sallandı

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Gerek sahne performansı gerekse özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Melek Mosso, bu kez konserindeki enerjik anlarıyla dikkat çekti. Antalya Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşan sanatçı, güçlü yorumu ve sahne şovuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser boyunca sahnede yüksek tempoyu koruyan Mosso, hareketli parçalar sırasında dansçılarıyla uyum içinde performans sergiledi. Zaman zaman sahnenin önüne gelerek seyircilerle iletişim kuran şarkıcı, enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Mosso’nun dans ettiği sırada yaşandı. Müziğin ritmine kendini kaptıran sanatçı, uzun kırmızı elbisesiyle hareket etmekte zorlanınca eteğini sıyırarak dansına devam etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Mosso’nun, Ahbap Derneği bünyesindeki yardım çalışmalarına gönüllü olarak destek verdiği biliniyor. Sanatçı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada süreci yakından takip ettiğini belirterek, “Elimden geleni bir hayırsever olarak yaptım. Umarım her şey en kısa sürede aydınlanır. Adalete ve devletimize güveniyorum, bu konunun peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi