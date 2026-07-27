Melek Mosso’dan Cesur Sahne Şovu! Sosyal Medya Sallandı

Melek Mosso, Antalya’daki konserinde enerjik sahne performansıyla dikkat çekti. Müziğin ritmine kapılan sanatçı, dans ederken zorlandığı elbisesini sıyırarak sahne şovuna devam etti; o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Son Güncelleme:
Melek Mosso’dan Cesur Sahne Şovu! Sosyal Medya Sallandı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gerek sahne performansı gerekse özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Melek Mosso, bu kez konserindeki enerjik anlarıyla dikkat çekti. Antalya Açıkhava Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşan sanatçı, güçlü yorumu ve sahne şovuyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konser boyunca sahnede yüksek tempoyu koruyan Mosso, hareketli parçalar sırasında dansçılarıyla uyum içinde performans sergiledi. Zaman zaman sahnenin önüne gelerek seyircilerle iletişim kuran şarkıcı, enerjisiyle büyük beğeni topladı.

Melek Mosso’dan Cesur Sahne Şovu! Sosyal Medya Sallandı - Resim : 1

Gecenin dikkat çeken anlarından biri ise Mosso’nun dans ettiği sırada yaşandı. Müziğin ritmine kendini kaptıran sanatçı, uzun kırmızı elbisesiyle hareket etmekte zorlanınca eteğini sıyırarak dansına devam etti. O anlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Mosso’nun, Ahbap Derneği bünyesindeki yardım çalışmalarına gönüllü olarak destek verdiği biliniyor. Sanatçı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada süreci yakından takip ettiğini belirterek, “Elimden geleni bir hayırsever olarak yaptım. Umarım her şey en kısa sürede aydınlanır. Adalete ve devletimize güveniyorum, bu konunun peşini bırakmayacağım” ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Melek Mosso
Son Güncelleme:
MasterChef'te Olaylı Gece MasterChef'te Olaylı Gece
Fatih Ürek’in Vasiyeti Gerçekleşemedi: Ünlü Sanatçının Mirasında Şaşırtan Detay Fatih Ürek’in Vasiyeti Gerçekleşemedi: Ünlü Sanatçının Mirasında Şaşırtan Detay
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Tarihi Yaprak Dökümü: 264 Eski Milletvekili İstifa Etti 264 Eski Milletvekili Gemileri Yaktı, 'YENİ' Safa Geçti
Ahbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar: Dernek Müdürü, Ünlü İş İnsanları ve Müteahhitler Gözaltında Ahbap'a 4. Dalgada Bomba Detaylar
Ahbap Dosyasında Deprem Üstüne Deprem! Uğur Dündar, Mahsun Kırmızıgül, Gülben Ergen, Hayko Cepkin... Ahbap Dosyasında Ünlüler Geçidi
Gülistan Doku Dosyasında Emniyete Uzanan Deprem: Müdür, Amir ve Komiserlere Şafak Baskını Gülistan Doku Dosyasında Emniyete Uzanan Deprem
CHP’den YENİ Parti’ye Dev Göç İddiası: '200 Belediye Başkanı Kapıda' CHP’den YENİ Parti’ye Dev Göç İddiası: '200 Belediye Başkanı Kapıda'