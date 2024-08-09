Hande Yener O Yoruma Ateş Püskürdü: İran'a Git, Orada Yaşa!

Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlülerden olan şarkıcı Hande Yener, X hesabından (Twitter) yaptığı paylaşımda kadınların açık giyinmesinden rahatsızlık duyduğunu belirten bir kişiye yanıt verdi.

Kendisine yönelik "Kadınlardan değil çıplaklardan rahatsız olduğumuzu anlamak için temel akli melekeler yeterlidir" ifadelerini kullanan kullanıcıya tepki gösteren şarkıcı, insanların istediği gibi giyinebileceğini vurguladı.

'GÖZÜ PİS BAKANA NE GİYSEN NAFİLE'

Hande Yener, yanıtında "Allah Allah! İran'a git, orada yaşa! Biz ne sapıklara katlanıyoruz orada burada her yerde! Gözü pis bakan birine ne giysen nafile! Önce kendini yönetmeyi öğreneceksin, bu hayatta başkalarının ne yaptığı sizi aşar! Pedofili var ülkede hâlâ açık giyiniyor diyorsun! Sapkınlık ve suç bizde demiyorsun da kıyafet diyorsun! Kendini ve ar damarını unutmadan yaşarsan hiçbir sorun olmaz! Bak biz kadınlar sapkınların, katillerin ortada gezdiğini biliyoruz ve ceza da almıyorlar üstelik! Bekliyoruz hala adaleti" ifadelerini kullandı.