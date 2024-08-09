'Bahar' Dizisinin Yayın Tarihi Belli Oldu: Yeni Kadrosuyla Geri Dönüyor

Geçtiğimiz sezon Show TV’de reyting rekorları kıran "Bahar" dizisinin ikinci sezonu merakla bekleniyor. Demet Evgar, Mehmet Yılmaz Ak ve Buğra Gülsoy’un başrollerini paylaştığı projenin yeni sezon hazırlıkları devam ederken, 20 Ağustos’tan sonrada sete çıkılması planlanıyor.

KADRO GENİŞLİYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre; yeni sezonda, dizinin kadrosuna yeni isimler de katılacak. 17 Eylül Salı günü ekranlara gelmesi planlanan ikinci sezonda, Peran Vakfı’na başhekim olarak Süreyya karakteri diziye dahil olacak. Süreyya, dizide sağ kolu ve asistanı Ergün’le beraber yer alacak.

Ayrıca, Devrim Kabacaoğlu’nun hayat vereceği Habip karakteri, Uğur’un babası olarak diziye katılacak. Evren’in (Buğra Gülsoy) manevi oğlu Cem, Peran Vakfı’nın kantininde çalışan Kiraz ve Çağla’nın (Elit Andaç Çam) arkadaşı Zuhal de yeni sezonun dikkat çeken karakterleri arasında yer alacak.