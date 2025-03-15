Hacı Sabancı'nın Eşi Nazlı Sabancı'dan Çok Konuşulan Ramazan Fotoğrafı

Sosyetenin en popüler aileleri arasında yer alan Sabancılar, son dönemde Hacı Sabancı’nın evlilik dışı yaşadığı bir ilişkiden erkek çocuğunun olması ile gündem olmuştu. Hacı Sabancı’ya açılan babalık davasında 4 yaşındaki ‘Uzay’ isimli erkek çocuğun babası olduğu ortaya çıkmıştı.

EŞİNE DESTEK VERMİŞTİ

Magazin gündemini sallayan olayın ardından yaptığı paylaşımla eşi Hacı Sabancı’yı desteklediğini mesajını veren Nazlı Sabancı dikkat çeken bir Ramazan paylaşımına imza attı.

AYAKKABI ŞEKLİNDE TATLI

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Nazlı Sabancı, arkadaşının hazırladığı tatlıyı “Canım Yasemin’den iftar sonrası tatlı sunumu” notunu düşerek paylaştı. Topuklu ayakkabı şeklindeki tatlı sunumu büyük dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi