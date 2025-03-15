Hacı Sabancı'nın Eşi Nazlı Sabancı'dan Çok Konuşulan Ramazan Fotoğrafı
Babalık davasıyla sosyetenin gündemine bomba gibi düşen ünlü iş insanı Hakan Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın son sosyal medya paylaşımı dikkat çekti. Fotoğrafı gören herkes sebebini merak etti. İşte Nazlı Sabancı’nın olay olan o paylaşımı…
Esma Karayel
Sosyetenin en popüler aileleri arasında yer alan Sabancılar, son dönemde Hacı Sabancı’nın evlilik dışı yaşadığı bir ilişkiden erkek çocuğunun olması ile gündem olmuştu. Hacı Sabancı’ya açılan babalık davasında 4 yaşındaki ‘Uzay’ isimli erkek çocuğun babası olduğu ortaya çıkmıştı.
EŞİNE DESTEK VERMİŞTİ
Magazin gündemini sallayan olayın ardından yaptığı paylaşımla eşi Hacı Sabancı’yı desteklediğini mesajını veren Nazlı Sabancı dikkat çeken bir Ramazan paylaşımına imza attı.
AYAKKABI ŞEKLİNDE TATLI
Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Nazlı Sabancı, arkadaşının hazırladığı tatlıyı “Canım Yasemin’den iftar sonrası tatlı sunumu” notunu düşerek paylaştı. Topuklu ayakkabı şeklindeki tatlı sunumu büyük dikkat çekti.
Kaynak: Haber Merkezi
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