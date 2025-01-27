Yangın Felaketi Sonrası Nazlı Sabancı'dan Tepki Çeken Paylaşım! Eleştiri Gelince Apar Topar Sildi

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın kayak tatilinden yaptığı paylaşım, büyük tepki topladı. Bolu'daki otel yangınında 78 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bu paylaşımı yapan Sabancı, sosyal medyada gelen eleştiriler üzerine paylaşımını sildi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
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Yangın Felaketi Sonrası Nazlı Sabancı'dan Tepki Çeken Paylaşım! Eleştiri Gelince Apar Topar Sildi

Ünlü iş insanı Hacı Sabancı, geçtiğimiz aylarda kendisine açılan babalık davası nedeniyle gündeme gelmişti. Fatma D. isimli bir kadın, 4 yaşındaki oğlu Uzay’ın babasının Hacı Sabancı olduğunu öne sürerek dava açmıştı. Mahkeme sürecinde Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi sonucunda Sabancı’nın çocuğun biyolojik babası olduğu yüzde 99,99 oranında doğrulandı. Test sonucu magazin dünyasına bomba gibi düştü.

Yangın Felaketi Sonrası Nazlı Sabancı'dan Tepki Çeken Paylaşım! Eleştiri Gelince Apar Topar Sildi - Resim : 1

2017 yılından bu yana Nazlı Sabancı ile birlikte olan ve 2021 yılında evlenen Hacı Sabancı, konu hakkında sessizliğini sürdürüyor. Arzu Alara isimli bir kız çocuğu babası olan Sabancı, DNA testi sonuçlarının ardından yaptığı kısa açıklamada, “Onunla ilgili yargılama devam ediyor. Bu süreci avukatlarım biliyor. Ben bu konularla zaten ilgilenmiyorum, konuşmuyorum da. Daha yargılama devam ediyor, konu avukatlar” dedi.

Sabancı kendisine sorulan “Bir üst mahkemeye itiraz edecek misiniz?” sorusu ise, “Avukatlar biliyor o konuları” şeklinde yanıt verdi. Dava sürecinin 25 Şubat’taki karar duruşmasıyla sonlanması bekleniyor.

Yangın Felaketi Sonrası Nazlı Sabancı'dan Tepki Çeken Paylaşım! Eleştiri Gelince Apar Topar Sildi - Resim : 2

TEPKİLER ART ARDA GELDİ

DNA testi sonuçları sosyal medyada gündem olurken, Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı’nın paylaşımları dikkat çekti. Nazlı Sabancı, Instagram üzerinden yaptığı art arda paylaşımlarla eşine destek verirken, Nazlı Sabancı’nın kayak tatilinde çektiği ve sosyal medyada yayınladığı bir video tepki çekti.

PAYLAŞIMI SİLDİ

Türkiye'yi yasa boğan Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası gündemdeki yerini korurken, Sabancı'nın böyle bir paylaşım yapması eleştirilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarından ünlü isme "Nasıl kar tatilinden video atabiliyorsunuz hem de bu kadar seçkin bir aileden gelebiliyorken?", "Hiç mi vicdanınız yok?", "Hiç yakıştıramadım sizi severim fakat onca kişi can verdi kar tatilinde siz de olay daha soğumadan kar tatilinde story paylaşıyorsunuz duyarlı olmanızı beklerdim" şeklinde yorumlar yapıldı. Tepkiler üzerine Nazlı Sabancı videoyu kısa süre içinde kaldırdı.

Yangın Felaketi Sonrası Nazlı Sabancı'dan Tepki Çeken Paylaşım! Eleştiri Gelince Apar Topar Sildi - Resim : 3

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Kaynak: Haber Merkezi

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