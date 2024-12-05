Hacı Sabancı'nın Babalık Davasında Flaş Gelişme: Sabancıları Sallayan Kriz
İş insanı Hacı Sabancı, kendisine açılan babalık davasında mahkemenin ara kararıyla DNA testi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. 2021 yılında Nazlı Kayı ile evlenen Sabancı, Fatma D. tarafından açılan davada 3 yaşındaki çocuğun biyolojik babası olup olmadığının belirlenmesi için test yaptıracak.
Kaynak: Hürriyet
İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen davada, mahkeme Hacı Sabancı, Fatma D. ve "Uzay" isimli 3 yaşındaki çocuğun DNA örneklerinin karşılaştırılmasına karar verdi. Davanın dilekçesinde yer alan iddialara göre, Fatma D. ile Hacı Sabancı’nın yaklaşık 14 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştıkları ve zaman zaman bir araya geldikleri belirtildi.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Dilekçeye göre çiftin ilişkisi 2019 yılında sona erdi. Ancak Fatma D.’nin evlilik sırasında hamile kaldığı ve 2021 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirdiği iddia ediliyor. Çocuğun biyolojik babasının Hacı Sabancı olduğu gerekçesiyle, soy bağının belirlenmesi talep edildi.
"ÇOCUĞUN MAĞDURİYETİ GİDERİLSİN" TALEBİ
Fatma D.’nin avukatı, çocuğun mağdur olmaması adına DNA testiyle soy bağının kesinleştirilmesini talep etti. Ayrıca, Hacı Sabancı’nın çocuğun babası olduğunun tescil edilerek, çocuğun nüfusa kaydedilmesi istendi.
POLİS ZORUYLA GETİRİLEBİLECEK
Davada taraflar duruşmaya katılmazken, avukatları mahkemede hazır bulundu. Mahkeme, Hacı Sabancı ve Fatma D.’nin Adli Tıp Kurumu’na gitmeleri için mahkeme kalemine vesikalık fotoğraf teslim etmelerine karar verdi. Eğer taraflar Adli Tıp’a gitmeyi reddederse, polis zoruyla getirilecekler.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi, alınan DNA örneklerini karşılaştırarak 3 yaşındaki çocuğun biyolojik babasının Hacı Sabancı olup olmadığını belirleyecek. Test sonuçlarının ardından davanın nihai kararı verilecek.
Bu gelişme, iş insanı Hacı Sabancı’nın özel hayatına dair iddialarla gündeme gelmesine neden olurken, dava süreci kamuoyunda merakla takip ediliyor.