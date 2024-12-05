Hacı Sabancı'nın Babalık Davasında Flaş Gelişme: Sabancıları Sallayan Kriz

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre, Dilekçeye göre çiftin ilişkisi 2019 yılında sona erdi. Ancak Fatma D.’nin evlilik sırasında hamile kaldığı ve 2021 yılında bir erkek çocuk dünyaya getirdiği iddia ediliyor. Çocuğun biyolojik babasının Hacı Sabancı olduğu gerekçesiyle, soy bağının belirlenmesi talep edildi.