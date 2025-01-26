Ünlü Oyuncu Doğa Rutkay Bolu’da Ölenlerin Ailelerine Yapılan Saygısızlığa Ateş Püskürdü! 'İnsan Değilsiniz'

Bolu’da yangın faciasında hayatını kaybedenlerin ailelerinin kişisel bilgilerine ulaşıp arayarak dalga geçen şahıslara tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kemal’den geldi. Ünlü oyuncu “İnsan değil, hayvan hiç değilsiniz” diyerek isyan etti.

Esma Karayel Esma Karayel
Ünlü Oyuncu Doğa Rutkay Bolu’da Ölenlerin Ailelerine Yapılan Saygısızlığa Ateş Püskürdü! 'İnsan Değilsiniz'

Tüm Türkiye Bolu Grand Kartal Otel’de yaşanan faciadaki kayıplara ağlarken, ortaya çıkan bir skandal kan dondurdu.

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerinin iletişim bilgilerini ele geçiren şahıslar, telefonla arayarak dalga geçti. Sosyal medyada yayılan görüntülere tepkiler art arda sıralanırken bir tepki de ünlü oyuncu Doğa Rutkay Kemal’den geldi.

Ünlü Oyuncu Doğa Rutkay Bolu’da Ölenlerin Ailelerine Yapılan Saygısızlığa Ateş Püskürdü! 'İnsan Değilsiniz' - Resim : 1

'İNSAN DEĞİLSİNİZ'

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan oyuncu “Dinlemez olaydım! İnsan değil, hayvan hiç değilsiniz” diyerek ateş püskürdü.

Ünlü Oyuncu Doğa Rutkay Bolu’da Ölenlerin Ailelerine Yapılan Saygısızlığa Ateş Püskürdü! 'İnsan Değilsiniz' - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Yürekleri dağlayan olayın ardından yaşanan bu utanç verici skandalın ardında polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili olarak, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

Başlatılan soruşturma kapsamında 1'i İstanbul'da olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ünlü Oyuncu Doğa Rutkay Bolu’da Ölenlerin Ailelerine Yapılan Saygısızlığa Ateş Püskürdü! 'İnsan Değilsiniz' - Resim : 3

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelilerin gözaltına alındığını şöyle duyurdu: Kartalkaya’da vefat eden vatandaşlarımızın aziz hatıralarına saygısızlık eden yakınlarına çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden vicdansızlar yakalandı.

Ünlü Oyuncu Doğa Rutkay Bolu’da Ölenlerin Ailelerine Yapılan Saygısızlığa Ateş Püskürdü! 'İnsan Değilsiniz' - Resim : 4

Yapılan incelemeler sonucu insanlıktan uzak, vicdanı olmayan bu şahıslardan Aksaray’da ikamet eden 21 yaşındaki B.M.D.; Nevşehir’de ikamet eden 20 yaşındaki F. A. ve Bitlis’te ikamet eden 19 yaşındaki D.D. güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmıştır.

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Kaynak: Haber Merkezi

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