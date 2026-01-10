Günlerce Yoğun Bakımda Kalmıştı! İşte Murat Cemcir'in Son Hali

İç kanama geçiren ve günlerce yoğun bakımda tedavi gören ünlü oyuncu Murat Cemcir son halini sosyal medya hesabından paylaştı.

Günlerce Yoğun Bakımda Kalmıştı! İşte Murat Cemcir'in Son Hali
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, kasım ayında evinde iç kanama geçirmişti. Cemcir acil olarak hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Bir süre önce taburcu olan Cemcir hayranlarını korkuturken son halini de kendi sosyal medyasından paylaştı.

Ünlü ismin kuaförüyle çektirdiği fotoğrafa ise hayranlarından, 'çok iyi görünüyor' mesajları geldi.

Ünlü Oyuncudan Kötü Haber! Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma KaldırıldıÜnlü Oyuncudan Kötü Haber! Murat Cemcir Apar Topar Yoğun Bakıma KaldırıldıMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Murat Cemcir
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Aleyna Tilki Cephesinden Dikkat Çeken Savunma Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Aleyna Tilki Cephesinden Dikkat Çeken Savunma
Can Yaman'ın Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı Can Yaman'ın Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak
Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum' Trump'tan Flaş Halep Açıklaması!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga!
Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda
İstanbul'da Kar Alarmı! Uzmanlardan 'Evden Çıkmayın' Uyarısı! Pazartesi Okullar Tatil Edilecek mi? İstanbul'da Kar Alarmı! Uzmanlardan 'Evden Çıkmayın' Uyarısı! Pazartesi Okullar Tatil Edilecek mi?