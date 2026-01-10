Günlerce Yoğun Bakımda Kalmıştı! İşte Murat Cemcir'in Son Hali

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Düğün Dernek, Kardeş Payı gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, kasım ayında evinde iç kanama geçirmişti. Cemcir acil olarak hastaneye kaldırılmış ve günlerce yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Bir süre önce taburcu olan Cemcir hayranlarını korkuturken son halini de kendi sosyal medyasından paylaştı.

Ünlü ismin kuaförüyle çektirdiği fotoğrafa ise hayranlarından, 'çok iyi görünüyor' mesajları geldi.

