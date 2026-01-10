Can Yaman'ın Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 9 mekana eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Taksöz, Ayşe Sağlam, Ceren Alper gözaltına alındı. Can Yaman’ın da gözaltında olduğu bildirildi.

Bebek Otel dahil birçok mekanda aramalar yapıldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyunculuk kariyerine İtalya’da devam eden ve uzun süredir Roma’da yaşayan Can Yaman dün Ortaköy’de müdavimi olduğu ve İstanbul’a her gelişinde uğradığı mekana gitti. Mekanda peş peşe yapılan 2. aramanın ardından gözaltına alındı.

Yaman’ın eğlendiği mekanda son olarak işletmecinin oğlu ve hayranlarıyla verdiği pozlar sosyal medyada ortaya çıktı.

Kaynak: Birsen Altuntaş