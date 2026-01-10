Can Yaman'ın Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı

İstanbul’da yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 9 eğlence mekanına eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Yapılan baskında hafta sonu için İstanbul'a gelen ünlü oyuncu Can Yaman'da gözaltına alındı. Yaman'ın gözaltına alınmadan önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Son Güncelleme:
Can Yaman'ın Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul'da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında 9 mekana eş zamanlı olarak baskın yapıldı. Selen Görgüzel, Nilüfer Batur Taksöz, Ayşe Sağlam, Ceren Alper gözaltına alındı. Can Yaman’ın da gözaltında olduğu bildirildi.

Bebek Otel dahil birçok mekanda aramalar yapıldı. Çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; oyunculuk kariyerine İtalya’da devam eden ve uzun süredir Roma’da yaşayan Can Yaman dün Ortaköy’de müdavimi olduğu ve İstanbul’a her gelişinde uğradığı mekana gitti. Mekanda peş peşe yapılan 2. aramanın ardından gözaltına alındı.

Yaman’ın eğlendiği mekanda son olarak işletmecinin oğlu ve hayranlarıyla verdiği pozlar sosyal medyada ortaya çıktı.

Can Yaman'ın Gözaltına Alınmadan Önceki Görüntüleri Ortaya Çıktı - Resim : 1

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Can Yaman ve Selen Görgüzel Dahil 7 Kişi GözaltındaÜnlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga: Can Yaman ve Selen Görgüzel Dahil 7 Kişi GözaltındaGüncel

Kaynak: Birsen Altuntaş

Etiketler
Can Yaman
Son Güncelleme:
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Fenomen Mümine Senna Yıldız'ın İlk Hamlesi Ayet Paylaşmak Oldu Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı! İlk İş Ayet Paylaştı
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Aleyna Tilki Cephesinden Dikkat Çeken Savunma Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Aleyna Tilki Cephesinden Dikkat Çeken Savunma
ÇOK OKUNANLAR
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı: O İş Yerleri Tek Tek Kapanacak
Trump'tan Flaş Halep Açıklaması! 'Barış İstiyorum' Trump'tan Flaş Halep Açıklaması!
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga! Survivor'dan Elenen İlk Yarışmacı da Gözaltında Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga!
Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda Altın Balonu Patlayacak! İslam Memiş Yatırımcıları Uyardı: Gram Altında Büyük Çöküş Kapıda
İstanbul'da Kar Alarmı! Uzmanlardan 'Evden Çıkmayın' Uyarısı! Pazartesi Okullar Tatil Edilecek mi? İstanbul'da Kar Alarmı! Uzmanlardan 'Evden Çıkmayın' Uyarısı! Pazartesi Okullar Tatil Edilecek mi?