Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Aleyna Tilki Cephesinden Dikkat Çeken Savunma

Uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp’ta testleri yapılan şarkıcı Aleyna Tilki’nin sonuçlarına ilişkin savcılık dosyasına giren rapor sonrası, Tilki’nin avukatı kamuoyuna yazılı bir açıklama yaptı.

Son Güncelleme:
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Aleyna Tilki Cephesinden Dikkat Çeken Savunma
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan şarkıcı Aleyna Tilki, ifadesinin alınmasının ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmişti. Tilki, burada saç ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Savcılık dosyasına giren Adli Tıp raporunda, yapılan incelemelere ilişkin bulgular yer aldı. Raporda, Tilki’nin kan örneğinde herhangi bir yasaklı maddeye rastlanmadığı, saç örneğinde ise esrarla ilişkili bir bulgunun tespit edildiği ifade edildi.

AVUKATINDAN YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Gelişmelerin ardından Aleyna Tilki’nin avukatı Adem Uğur Kızıldere, kamuoyunda yer alan haberlerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Kızıldere, müvekkilinin uyuşturucu madde kullandığı yönündeki iddialara itiraz etti. Açıklamada, “Müvekkilimin kan örneğinde herhangi bir uyuşturucu ya da kimyasal madde tespit edilmemiştir. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen bulgu ise kimyasal içerikli bir madde olmayıp, dumanla ilişkili bir unsur olarak değerlendirilmektedir” ifadelerine yer verildi.

İşte Aleyna Tilki'nin avukatının yaptığı yazılı açıklama şu şekilde:

"Müvekkilim Aleyna Tilki hakkında basında çıkan haberlerle ilgili, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapmak gereği doğmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki, müvekkilimin kan örneği testinde herhangi bir maddeye rastlanmamıştır. Saç örneğinde tespit edildiği belirtilen madde ise herhangi bir kimyasal madde olmayıp, dumanla ilişkili bir maddedir. Müvekkilimin, yakın zamanda bu maddenin serbestçe tüketildiği bir ülkede bulunması nedeniyle, kamusal alanda soluma ve saça sinme şeklinde pasif maruziyete uğradığı kanaatindeyiz.

Bu sebeplerle yasal sürecin sonuçlanmasının beklenmesini ve yapılan haber ya da yorumlarda masumiyet karinesine hassasiyet gösterilmesini önemle rica ederiz."

Aleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli OlduAleyna Tilki'nin Uyuşturucu Test Sonucu Belli OlduGüncel

Ünlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız Serbest BırakıldıÜnlülere Uyuşturucu Operasyonu: Aleyna Tilki, Danla Bilic, İrem Sak ve Mümine Senna Yıldız Serbest BırakıldıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Aleyna Tilki
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Gökçe Bahadır’ın Derin Dekoltesine Yeliz Yeşilmen’den Olay Yorum Derin Dekolteye Yeliz Yeşilmen’den Olay Yorum
Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Fenomen Mümine Senna Yıldız'ın İlk Hamlesi Ayet Paylaşmak Oldu Uyuşturucu Testi Pozitif Çıktı! İlk İş Ayet Paylaştı
ÇOK OKUNANLAR
En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu En Düşük Emekli Maaşı Belli Oldu
Bankalar Yeni Sistemi Duyurdu: Artık Kredi ve Kart Vermek İçin Buna Bakılacak Bankalar Yeni Sistemi Duyurdu: Artık Kredi ve Kart Vermek İçin Buna Bakılacak
Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı Manisa’da Sağanak Sonrası Dehşet! Yol Çöktü, Altından Kafatası ve Kemikler Çıktı
ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı ABD Başkanı Donald Trump’tan ‘Venezuela’ Çıkışı
Halep'te Ateşkes İçin Süre Doldu: YPG’ye Karşı Operasyon Başladı Halep'te Ateşkes İçin Süre Doldu